الأردن يطالب مواطنيه في إثيوبيا بالمغادرة

دعت السلطات الأردنية، أمس الخميس، مواطنيها المقيمين في إثيوبيا، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وطالبتهم بمغادرة البلاد في أقرب فرصة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأهابت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، بالأردنيين بعدم السفر إلى إثيوبيا خلال هذه الفترة، وقالت إنه نظرا لتطورات الأوضاع الطارئة في إثيوبيا، تجدد الوزارة دعوتها للأردنيين المتواجدين في إثيوبيا بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والعمل على مغادرة البلاد بأقرب فرصة ممكنة.

«جبهة تحرير تيجراي»: رئيس الوزراء الإثيوبي خائن للشعب

وكان المتحدث باسم جبهة «تحرير تيجراي» الإثيوبية، جيتاشو رضا، قال في وقت سابق، إن رئيس وزراء البلاد، آبي أحمد، خائن لشعبه وبني جنسه من الأفارقة، بشنه حربا ضارية وارتكاب قواته مذابح دموية ضد الإقليو الواقع شمال إثيوبيا.

وأوضح رضا، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن أحمد أعلن ظاهريا خيانته لأبناء شعبه وشن حربا إفريقية ضدهم وهم أفارقة، أما في واقع الأمر، فالحقيقة مرعبة.

وكانت واشنطن، حذرت في وقت سابق، من أنه لا يوجد حل عسكري للحرب الأهلية في إثيوبيا، مؤكدة دعمها للدبلوماسية باعتبارها الخيار الوحيد.

الخارجية الأمريكية: آبي أحمد على الجبهة

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلادها اطلعت على تقارير، أشارت إلى تواجد آبي أحمد، على الجبهة، وعلى تقارير تتحدث عن أن رياضيين وبرلمانيين وقادة أحزاب ومناطق أثيوبيين رفيعي المستوى أكدوا أنهم سينضمون بدورهم إلى رئيس الوزراء الإثيوبي في الخطوط الأمامية.

وكانت الإدارة الامريكية، أعلنت في وقت سابق، نيتها سحب إثيوبيا من صفقة تجارية كبرى تعفي صادراتها من الرسوم الجمركية.

وفي 5 نوفمبر الجاري، أمرت الخارجية الأمريكية بسحب الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا»، بسبب الحرب والاضطرابات المدنية ونقص محتمل في الإمدادات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.