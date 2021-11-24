بريطانيا وسويسرا تنصحان مواطنيهما بمغادرة إثيوبيا فورا

نصحت بريطانيا مواطنيها في إثيوبيا بالمغادرة فورا، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل، وهو ما تزامن مع نصيحة مشابهة وجهتها سويسرا لرعاياها، مرجعة ذلك لتدهور الوضع الأمني، حسبما ذكرت وزارة الشؤون الخارجية السويسرية اليوم الأربعاء.

نصيحة بعدم السفر إلى إثيوبيا لأي سبب

وقالت وزارة الخارجية السويسرية إنها تنصح بعدم السفر إلى إثيوبيا لأي سبب من الأسباب، وتوصي أيضا جميع الرعايا السويسريين في إثيوبيا بمغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

ويوجد 230 سويسريا مسجلا لدى سفارة البلاد في أديس أبابا، غادر نحو 20 منهم منذ بداية نوفمبر الجاري.

بريطانيا وسويسرا بعد ألمانيا وفرنسا

جاءت الخطوة البريطانية والسويسرية، بعد أن طلبت ألمانيا من رعاياها أمس الثلاثاء، مغادرة إثيوبيا في أولى الرحلات التجارية المتاحة، لتنضم بذلك إلى فرنسا والولايات المتحدة اللتين طلبتا من مواطنيهما المغادرة الفورية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية ستنقل بصورة مؤقتة، أسر الموظفين الدوليين من إثيوبيا بسبب الوضع الأمني، موضحا أن موظفي المنظمة باقون في البلاد.