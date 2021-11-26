إطلاق سراح عدد من المسؤولين في السودان.. بينهم مستشار سابق لـ«حمدوك»

أطلقت السلطات في السودان، مساء أمس الخميس، سراح دفعة جديدة من المسؤولين، وتضم الدفعة الجديدة: فائز السليك، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووالي سنار السابق، الماحي سليمان، والقيادي بـ«تجمع المهنيين»، محمد الأصم، والناشط ناظم سراج، والقيادي بحزب المؤتمر، صلاح نور الدين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

إبقاء عبد العزيز عابدين محمد في منصب رئيس القضاء

وكان مجلس السيادة السوداني، قرر في وقت سابق، إبقاء عبد العزيز فتح الرحمن عابدين محمد، في منصب رئيس القضاء، فيما قالت المتحدثة باسم المجلس، سلمى عبد الجبار، في بيان، إن «مجلس السيادة»، وافق على إنهاء عمل رئيس المحكمة الدستورية، وهبي محمد مختار، الذي انقضت ولايته في شهر نوفمبر الجاري الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اتفاق سياسي يعيد حمدوك لمنصبه

وكان السودان، شهد في 21 نوفمبر الجاري، توقيع اتفاق سياسي أفضى إلى إعادة حمدوك إلى منصبه السابق، والإفراج عن عدد من المعتقلين من سياسيين وناشطين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، جدد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عزم حكومة الفترة الانتقالية على إكمال عملية التحول الديمقراطي، مشددا خلال لقائه بنائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مع المبعوث النرويجي الخاص إلى السودان وجنوب السودان، أندريه ستناسن، على أهمية تحقيق تطلعات الشعب في انتخابات حرة ونزيهة، تقود إلى حكومة مدنية منتخبة.

وأشاد الفريق أول ركن البرهان، بالعلاقات المتطورة مع النرويج. وأشار رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى الدعم الذي ظلت تقدمه النرويج لبلاده وجهودها المستمرة من أجل إنجاح الفترة الانتقالية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، شجع في وقت سابق، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، على العمل لتصحيح المسار في اتجاه إعادة عملية الانتقال الديمقراطي، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».