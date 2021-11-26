تامر عاشور يتألق في أضخم الحفلات الطلابية على طريق الإسماعيلية

أحيا الفنان تامر عاشور، واحدة من أضخم حفلات الـwelcome party، التي تُقام لاستقبال الطلاب الجدد، وذلك على طريق «القاهرة- الإسماعيلية» الصحراوي.

حضر تامر عاشور، بصحبة مدير اعماله، أيمن نابليون، وكان في استقبالهما منظم الحفل ريمون فوزي، وبمجرد صعوده على خشبة المسرح، ردد أغنية «الرك ع النية»، ليستقبله الجمهور بعاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

وحرص عاشور في بداية فقرته على تحية الجمهور، من مختلف محافظات الجمهورية على حفاوة الاستقبال، وقدم عددا كبيرا من أغانيه المميزة والمحببة لدى الشباب، منها «عشت معاك حكايات»، «بياعه»، «بيت كبير»، «افترقنا»، «قولوله سماح»، «تسلم»، «ده حكاية»، «ما شافوناش»، «أنا راجع»، «هاجي على نفسي»، «محظوظ»، «يا أهلا»، «خلصانة الحكاية».

واختتم تامر عاشور حفله بأغنية «مين بيصدقك»، وسط المزيد من أجواء الإثارة والحماس.

الحفل يعد أضخم الحفلات الطلابية، من حيث الجمهور وأجواء التنظيم المبهر، وقبيل إطلاق عاشور لألبومه الجديد.

أغنية «بقول عادي»

وطرح مؤخرا تامر أغنية «بقول عادي»، وهي من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان سامح جلال، وتقول كلمات الأغنية:

أنا فـ عينيها أحنّ الناس.. وأجدعها

إن خدت خطوة معجبتهاش.. براجعها

لو رايحة جاية فـ أي مكان.. بتابعها

وإن مرّة قالت يللا جنان.. بطاوعها

ودول يقولوا هتعيشها عليك.. ودول يقولوا هتطمَّعها

أروح آخدها فـ حضني وأقول.. معلـش أصلي مدلّعها

تعوزني وسـط حاجات بالكوم.. أفضالها

وتقول يا حكي فـ وقت النوم.. أصحالها

تزعل وترمي عليا اللوم.. أصفالها

واللي يعاديها ظالم مظلوم.. بحاميلها

ودول يقولوا هتعيشها عليك.. ودول يقولوا هتطمَّعها

أروح آخدها فـ حضني وأقول.. معلـش أصلي مدلّعها

نيجي بقى للجد.. هتعب لو الحال ده هيمشي

لازم أرخي وأشد.. مش كل طلباتها بتمشي

وإن حلّفتني بغلاوتها.. كلمتها عمري ما أوقّعها

معلش أصلي مدلّعها