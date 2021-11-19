تامر عاشور عن منع «الموسيقيين» لمطربي المهرجانات: يقدروا يطرحوا أغاني عادي

علق الفنان تامر عاشور على الأزمة الأخيرة التي أثارتها قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع 20 من مطربي ومؤدي المهرجانات عن الغناء وإقامة الحفلات، موضحًا أن قرار منعهم من الحفلات لا يعني عدم قدرتهم على طرح أغاني جديدة.

ونشر تامر عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات الشهير «تويتر» قائلًا: «الحقيقه أنا شايف إن مش أي حد اسمه يقترن بالغناء بغض النظر عن أي قرار».

عاشور: الأداء على المسرح له ضوابط

وأضاف عاشور: «قرار منع فلان عن الغناء ده اعتراف بأن كل اللي أتمنع بيغني فعلا ولازم الجمهور يفهم إن هما اتمنعوا من الأداء على المسرح، عشان له ضوابط ولكن يقدروا ينزلوا مهرجانات عادي والناس تسمعهم عادي».

لم يكن الفنان تامر عاشور الوحيد الذي أبدى رأيه في تلك الأزمة، حيث نشر الفنان محمود العسيلي عبر حسابه على تويتر: «قرارات المنع دي بتحسسني إن إحنا في القرون الوسطى أو زي ما قلت قبل كدا إن إحنا في مدرسة داخلية متشددة».

عبير صبري: تهاجم نقابة المهن الموسيقية

بينما أشارت الفنانة عبير صبري أن قرار النقابة ظالم ولا يجب حظر لون غنائي معين، قائلة: «الناس أحرار فيما تسمع وتشاهد وإذا كان فيه خطأ نقابي يتحل معاهم مش تتعمل مذبحة على الناس اللي بتقدمه».

«الموسيقيين» ترد على هجوم ساويرس

وكانت نقابة المهن أمس أصدرت بيانًا ترد به على رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي انتقد قرار النقابة، ووثفه بأنه قرار معيب، وجاء في البيان: «تعليقا على الأخ نجيب ساويرس، أولا اسمها نقابة المهن الموسيقية وليست نقابة المغنيين، ثانيا هؤلاء ليسوا أعضاء بالنقابة، ومن يريد أن ينتمي لها يتقدم بأوراقه وفقا للقانون، لاجتياز الاختبارات».

وأضاف البيان: «الأخ نجيب، أموال النقابة هي أموال عامة، وإهدارها إهدار للمال العام، حضرتك تستطيع أن تتبناهم جميعا، ونراهم في مهرجان الجونة القادم».