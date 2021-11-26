بدء تنفيذ قرار السماح لغير المعتمرين بالطواف بالمسجد الحرام (صور)

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الطائفين، غير المعتمرين، اليوم الجمعة، بعد إتاحة الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام، عبر إضافة أيقونة حجز الطواف عبر تطبيق «اعتمرنا»، ضمن جهود العودة التدريجية بعد تخفيف الاحترازات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس»، أن رئاسة شؤون الحرمين، جهزت كافة الخدمات لتحقيق عدد من المحاور في مقدمتها أمنهم وسلامتهم، مع الحرص على تسخير إمكاناتها لخدمة قاصدي المسجد الحرام.

ووجه الرئيس العام لشؤون المسجدين الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بضرورة استعداد جميع الوكالات والإدارات العاملة بالمسجد الحرام ومنسوبيها لتكثيف جهودهم لهذا الحدث وتوفير كافة الإمكانيات لراحتهم، بعد إغلاق الطواف لغير المعتمرين منذ ظهور «كورونا».

تعطير كامل أرجاء المسجد الحرام بـ 45000 لتر من أجود أنواع المعطرات

ووفرت رئاسة شؤون الحرمين، 4000 عامل وعاملة يشرف عليهم 200 موظف من منسوبي إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، على مدار الـ24 ساعة، فيما تم تعطير كامل أرجاء المسجد الحرام بـ 45000 لتر من أجود أنواع المعطرات، واستخدام 100 فواحة معطرة داخل البيت العتيق، واستخدام قرابة 500 معدة وآلة غسيل حديثة لتطهير وتعقيم المسجد الحرام ومرافقه.

أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيادي بخاصية الاستشعار

وأضافت «واس»، ان عملية الغسل الواحدة تستغرق 25 دقيقة، كما ووفرت الرئاسة 3000 حاوية نفايات مختلفة الأحجام لرفع مستوى التطهير، وفتحت 50 باباً للدخول والخروج، إضافة إلى أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيادي بخاصية الاستشعار و20 جهاز بايوكير و11 ريبوت ذكي للتعقيم و550 مضخة تعقيم يدوية.

وكان المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أشار في وقت سابق، إلى صدور موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإتاحة الطواف لغير المصلين بالدور الأول من المسجد الحرام ابتداء من أمس الخميس.

وأشاد السديس، بالموافقة لإتاحة الفرصة للطائفين غير المعتمرين في الدور الأول، مؤكدا على أنه تجسيد لاهتمام القيادة الرشيدة بقاصدي الحرمين الشريفين.