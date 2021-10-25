780 موظفا سعوديا لتفويج المعتمرين.. وتطهير المسجد الحرام 10 مرات يوميا

يشهد المسجد الحرام، توافد أعداد كبيرة من المعتمرين والمصلين، لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام، بعد قرار رفع الطاقة الاستيعابية، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، التي هيأتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

780 موظفا لعمليات التفويج في المسجد الحرام والمسجد النبوي

وجندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المصلين والمعتمرين، 780 موظفا لعمليات التفويج، و200 موظف لمراقبة الأبواب، و500 كادر أمني مدني لتنفيذ خطط الطوارئ والسلامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

غسل وتطهير المسجد الحرام 10 مرات يوميا

وبحسب بيان، تعمل فرق الغسيل والتطهير والتعقيم على غسل وتطهير المسجد الحرام 10 مرات يوميا، من خلال أكثر من 4000 عامل وعاملة، إضافة إلى أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيادي بخاصية الاستشعار و20 جهاز بايوكير، و11 روبوتا ذكيا للتعقيم، و550 مضخة تعقيم يدوية.