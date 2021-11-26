النشرة المرورية.. انسياب حركة السيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

شهد الطريق الدائري، حالة من الانسياب، منذ الصباح الباكر اليوم الجمعة، في حركة السيارات، وسط تواجد أمني في الشوارع وميادين القاهرة والجيزة، لملاحظة حركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السير بجميع الطرق المؤدية والمتهجة من وإلي الطريق الدائري من مدينة السلام ونزلة قليوب ونزلة المؤسسة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية لميدان شبرا الخيمة، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل المؤدي لميدان عبد المنعم رياض وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

انتظام حركة المرور

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات، بتواجد ضباط شرطة المرور، لرصد المخالفات وتنظيم الحالة المرورية، وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة، وشوارع فيصل والمريوطية، وكذلك الطريق الدائري لنزلة المنيب.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

حملات مرورية متتالية

في السياق نفسه لازالت الإدارة العامة للمرور توجه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية، والتفتيش علي الملصق الإلكتروني، وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 4839 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1451 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و126 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفة عن الدراجات النارية، و59 مخالفة موقف عشوائي، و46 مخالفة لشروط التراخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.