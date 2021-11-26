«بنام كتير في خطبة الجمعة».. الأزهر يوضح كيف يمكن التغلب على هذا الأمر

ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنَّه يستحب لمن كادت تغلبه عيناه على النوم أثناء خطبة الجمعة أن يغير مكانه في المسجد، بشرط ألا يؤذي المصلين بتخطي رقابهم، لما في الانتقال والحركة من إذهاب للنعاس وترك المكان الذي أصابته فيه الغفلة عن سماع الذكر.

وأضاف في بيانٍ له، أن الرسول محمد ﷺ قال: «إذا نعَسَ أحدُكم يومَ الجمعةِ فلْيتحوَّلْ عن مجلِسِه ذلكَ» (أخرجه الترمذي).

جملة آداب يجب اتباعها يوم الجمعة

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قد أوضح أن يوم الجمعة عيدٌ من أعياد المسلمين، له جملة من الآداب رغَّب الشرع في امتثالها، حتى يحصِّل المسلم ثوابها العظيم وفضلها العميم، والتي منها:

- الاغتسال، حيث قال سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا جَاءَ أحَدُكُمُ الجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ». [متفق عليه]

- التطيب والتسوك، إذ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «..وأَنْ يَسْتَنَّ، وأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إنْ وجَدَ» [متفق عليه]، ولو استعمل يوم الجمعة بدلًا من السواك الفرشاة التي تطهر الفم؛ فلا حرج.

- لبس أفضل الثياب، حيث قال تعالى: «يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» [الأعراف:31]

أهمية التبكير في الذهاب إلى صلاة الجمعة

- التبكير إلى صلاة الجمعة، مستشهدًا بقول سيدنا رسول الله ﷺ : «إِذَا كانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وقَفَتِ المَلَائِكَةُ علَى بَابِ المَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأوَّلَ فَالأوَّلَ، ومَثَلُ المُهَجِّرِ كَمَثَلِ الذي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، ويَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». [متفق عليه]

- الذهاب إلى المسجد مشيًّا، فقال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا». [أخرجه الترمذي]