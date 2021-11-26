«أوقاف أسيوط» تفتتح مسجدين بمركزي ديروط والفتح قبل صلاة الجمعة

أعلن الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف في أسيوط، افتتاح مسجدين جدد في مركزي ديروط والفتح، تزامنا مع صلاة الجمعة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالمساجد.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المسجدين هما مسجد العارف بالله بقرية «ببلاو» التابع لإدارة أوقاف ديروط جنوب في مركز ديروط، ومسجد الرحمن الرحيم بقرية «بصرة» التابع لإدارة أوقاف الفتح قبلي بمركز الفتح، لافتا إلى أنه أناب قيادات الدعوة بالإدارات الفرعية لافتتاح المساجد.

افتتاح أكثر من 40 مسجد خلال العام الحالي بأسيوط

يشار إلى أن محافظة أسيوط شهدت خلال العام الحالي افتتاح العديد من المساجد الجديدة، حيث بدأ العام بافتتاح 9 مساجد جديدة بمراكز ديروط، وأسيوط، وأبنوب، والقوصية، ومنفلوط، وصدفا.

كما افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال إحلال وتجديد مسجد «الأمير سنان» بقرية ديروط الشريف التابعة لمركز ديروط، والذي أقيم بالجهود الذاتية ودعم ومساهمة وزارة الأوقاف بالإضافة إلى مساجد أخرى جرى افتتاحها بمختلف مراكز المحافظة خلال العام الجاري، وبلغ عدد المساجد من أكثر من 40 مسجد.

أوقاف أسيوط تشارك في ندوة عن التوعية بقضايا المرأة

وفى سياق أخر، شارك وكيل وزارة الأوقاف مقررة المجلس القومي للمرأة بأسيوط في القيام بدور التوعية بقضايا المرأة في قرية الزرابي مركز أبوتيج، وخصوصا العنف ضد المرأة وختان الإناث والزواج المبكر وخطورته على الفرد والمجتمع.

وذلك تنفيذا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتوجيهات كريمة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.