مؤتمر في البرلمان الفرنسي يحذر من خطورة الإخوان ووجود قياداتهم بأوروبا

عقد البرلمان الفرنسي «الجمعية الوطنية» مؤتمرا جرى خلاله مناقشة خطر جماعة الإخوان الإرهابية وعلاقتها بحركة طالبان الأفغانية، حيث حذر المشاركون في المؤتمر من الإيديولوجية المتطرفة للجماعة، والتي تشمل خطيرا كبيرا على جميع الدول الأوروبية وفرنسا بشكل خاص، بحسب توصيات لفيف من الخبراء والباحثين المتخصصين في تيار الإسلام السياسي ودراسات التطرف، وفقما نقلت قناة «سكاي نيوز» اليوم.

الإخوان وعلاقتهم بالجماعات المتطرفة وخطورتهم على أوروبا

وناقش مجموعة من الخبراء في الجمعية الوطنية الفرنسية خطر الفكر الذي تتبناه حركة طالبات الأفغانية، وطبيعة علاقتها بجماعة الإخوان الإرهابية وتحرض الجماعة على الإرهاب في أوروبا، حيث اعتبر المحلل السياسي نزار الجليدي، رئيس تحرير موقع «صوت الضفتين» أن الإخوان يحاربون بالوكالة على كل الحركات المتطرفة التي يصعب عليها اقتحام أوروبا.

ولفت «الجليدي» إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنظم الجمعية الوطنية الفرنسية فيها مؤتمرا لمناقشة خطورة جماعة الإخوان والحركات المرتبطة بها، على نحو يؤكد صحة كثير من التقارير الاستخباراتية والدراسات التي نبهت إلى خطورة استقرار عدد كبير من قيادات الجماعة في الدول الأوروبية وكذلك الموالين لها خاصة من تونس وفرنسا.

أزمة بين فرنسا والاتحاد الأوروبي بسبب جمعية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي

وفي سياق متصل، كشفت مجلة «بوليتيكو» عن نشوب أزمة كبيرة صباح يوم الثلاثاء الماضي بين فرنسا والاتحاد الأوروبي، بسبب لقاء جمع مفوضة المساواة في الاتحاد الأوروبي، هيلينا دالي، مع جمعية FEMYSO الفرنسية التابعة لجماعة الإخوان، في إشارة لخطورة الجمعيات المرتبطة بالجماعة.

وذكرت «سكاي نيوز» أن كل من وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا، ووزير الدولة الفرنسي لشؤون أوروبا كليمان بون، احتجا على ما وصفاه بأنه دعم من الاتحاد الأوروبي للجماعة الإرهابية، مؤكدين على أن هذه الجمعية تهاجم فرنسا وتحاول اختراق المؤسسات الفرنسية.

في المقابل، أوضحت مفوضة الاتحاد الأوروبي أن اللقاء الذي تم بناء على طلب مسؤولي الجمعية، تم لمناقشة وضع الشباب المسلم في أوروبا، وكذلك التحديات التي تواجهه نتيجة القوالب النمطية والتمييز والكراهية الصريحة.