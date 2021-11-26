«إيجاد» تحذر من تدفق كبير للمياه على شمال السودان

كشف مركز الأرصاد الجوية التابع للهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق إفريقيا «إيجاد» عن أن الأسبوع المقبل سيشهد تدفقا كبيرا للمياه على شمال السودان، ما يعني رفد نهر النيل بكميات إضافية، حسبما نقلت قناة «روسيا اليوم».

وتوقع مركز الأرصاد الجوية التابع لـ«إيجاد» أن تشهد مناطق شمال إثيوبيا، وغرب إريتريا وشرق السودان أمطارا غزيرة ستصل إلى 10 أو 5 في المائة من المعتاد تسجيله، حيث تجاوز إجمالي الأمطار الـ100 ملمتر في مناطق القضارف وسنار في السودان، ومناطق قاش بركة وديبو في إريتريا وأجزاء من إقليم تيجراي، غرب أمهرا وجنوب عفر في إثيوبيا.

توقعات أن يصل متوسط مستوى الأمطار إلى 50-100 ملمتر في جنوب السودان

ويتوقع أيضا أن يصل متوسط مستوى الأمطار إلى 50-100 ملمتر في جنوب السودان، غرب جنوب السودان وأجزاء من وسط وشمال شرق أوغندا، ومناطق قليلة من غرب كينيا، ومناطق واسعة من غرب وشمال إثيوبيا وكذلك غرب إريتريا.

كما يتوقع مركز الأرصاد الجوية التابع للهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق إفريقيا أن تهطل أمطار طفيفة بما هو أقل من 30 ملمتر في أجزاء من شمال وجنوب الصومال، وغرب كينيا، وأجزاء من غرب رواندا وأجزاء واسعة من أوغندا، وغرب جنوب السودان وجنوب السودان وشرق إثيوبيا.

التحذير يأتي تزامنا مع أسوأ فيضانات يشهدها جنوب السودان

ويأتي التحذير من «إيجاد»، فيما ضربت فيضانات دولة جنوب السودان على نحو يعرض آلاف الأشخاص للحطر خلال الأيام الماضية، إذ وصفت منظمة أطباء بلا حدود الفيضانات بأنها أحد أسوأ الفيضانات التي طالت جنوب الوسدان خلال عقود، وعرضت 800 ألف شخص للخطر.

ولفتت المنظمة إلى أنه نتجية هطول الأمطار واستمرار وجودها لنحو عام كامل في الأراضي الزراعية، لم يتمكن كثير من المزارعين في جنوب السودان من زراعة محاصيلهم، وسط مخاوف من أوضاع صحية صعبة كذلك بسبب توقف محطة معالجة مياه الصرف الصحي وغياب المراحيض الصالحة للاستخدام.