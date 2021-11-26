إشادة برلمانية بجهود الهجرة في تطوير سبل التواصل مع المصريين بالخارج

تلقت وزارة الهجرة، ردود أفعال إيجابية حول «استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين بالخارج»، التي أعدها الدكتور مارتن راسل، أستاذ دراسات واستراتيجيات الجاليات في الخارج بمعهد نتوركنج بجامعة دبلن الأيرلندية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ردود أفعال إيجابية من النواب

وجاءت ردود الأفعال من نواب البرلمان الذين شاركوا خلال الفعالية، مثمنين جهود السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة في تطوير وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، خصوصًا في ظل التغيرات العالمية والظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

وعبر النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، عن سعادته باستخدام النهج العلمي في العمل والتواصل الجيد مع المصريين بالخارج فاستخدام المنهج العلمي شيء هام جدًا في كافة المجالات، مقدمًا الشكر لوزيرة الهجرة على الجهود المبذولة في التواصل مع شباب المصريين بالخارج لربطهم بوطنهم الأم.

طبيعة المصريين بالخارج تختلف عن المهاجرين من الدول الأخرى

وحول الاستراتيجية المقدمة لوزارة الهجرة، أكد «حسين»، أن طبيعة المصريين بالخارج تختلف عن المهاجرين من الدول الأخرى، حيث إن أغلب المصريين بالخارج سيعودون لوطنهم على عكس الكثير من الدول، وعند عودتهم يجب أن تكون هناك مميزات لهم للاستفادة منهم ومن خبراتهم التي اكتسبوها في الخارج.

وأشار إلى أن السفيرة نبيلة مكرم بذلت جهدًا كبير في التواصل مع المصريين بالخارج، لافتًا إلى أنه التقى عدد من الجاليات المصرية بالخارج خلال مشاركاته في العديد من الفعاليات خارج مصر واستمع لمشاكل كثيرة للمصريين بالخارج وهي مختلفة وفقا للدول المقيمين بها، وبالتالي مسئولية الدولة تجاه المواطنين تتنوع وفقا لهذه الاختلافات، مؤكدًا أن المصري بالخارج يشارك في التنمية التي تتم على أرض مصر وبالأخص هناك من يشارك في مجتمعاتهم وقراهم، وقال: «نُطمئن المصريين بالخارج أن الدولة المصرية مستمرة في رعايتهم».

أثر إيجابي على الاقتصاد والاستثمار

وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن استراتيجية التواصل مع المصريين بالخارج ستكون لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد والاستثمار، نتيجة لجهود وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية، في دمج المصريين بالخارج بالمشروعات القومية، وكان آخرها مشاركتهم في مبادرة «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصري، كذلك ارتفاع معدلات تحويلات المصريين بالخارج، بسبب تسهيل عمليات التواصل مع الشرائح المختلفة منهم.

وأبدت النائبة، الاستعداد للمشاركة في النقاش المفتوح حول الاستراتيجية، في إطار التعاون القائم بين الحكومة ومجلس النواب، فيما أثني النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، على تقديم الاستراتيجية من باحث متخصص في دراسات الجاليات وأعد أكثر من دراسة لـ 30 دولة في مجال التواصل مع الجاليات والتعاون معه لتطوير أشكال التواصل مع المصريين بالخارج، ما يؤكد أن وزارة الهجرة تسعى للعمل بأسلوب العلمي ودراسة مشاكل الجاليات بشكل أفضل.

ولفت إلى أن التواصل وإطلاق الوزارة عددًا من المبادرات التي تستهدف كافة الشرائح للمصريين بالخارج، أمر جيد جدًا، كما أنه تزامن مع استعراض الاستراتيجية توقيع بروتوكول بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ الشريك الرئيسي في المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، ومؤسسة مصر الخير، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، ما يؤكد أن هناك فكرا جديدا وعملا دؤوبا ومجهودا رائعا لوزارة الهجرة.

وأضاف النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، أن وزارة الهجرة تسعى لترسيخ التواصل مع المصريين بالخارج خاصة فئة الشباب من الجيلين الثاني والثالث، وشاركنا من خلال مؤسسة شباب القادة بحضور السفيرة نبيلة مكرم في الحفل السنوي لتخريج الدفعة الثانية من بنات طالبات التعليم الفني في برنامج «هي تقود»، وشهد الحفل مشاركة عدد من شباب الدارسين بالخارج في إطار عمل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، ومثل ذلك احتكاك مهم مع مؤسسات المجتمع المدني، لمعرفة طبيعة عمل هذه المؤسسات عن قرب.

وأشاد بدور وزارة الهجرة في تعريف الدارسين بالخارج من خلال أنشطة وزارة الهجرة على ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات في مختلف الملفات، اهتمام الدولة المصرية بملف التعليم الفني ونقل هذه الصورة لزملائهم خارج مصر، واهتمت وزيرة الهجرة بهذا الحدث وسيكون هناك تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة شباب القادة YLF.