الهجرة تدعو المصريين في الخارج للترويج لحفل طريق الكباش: حدث أصيل

دعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أبناء الجاليات المصرية في دول العالم كافة، للترويج للاحتفالية التاريخية لافتتاح «طريق الكباش في الأقصر» التي تنطلق مساء اليوم الخميس، قائلة: «أدعوكم جميعا إلى متابعة هذا الحدث الضخم والترويج له على نطاق واسع عبر منصاتكم الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي محيط أصدقائكم وجيرانكم وزملاء العمل».

طريق الكباش يعكس وجه مصر الحضاري والبرّاق

وقالت السفيرة نبيلة مكرم بحسب بيان، أنّ المصري في الخارج مُبادر دائمًا وداعم ومساند لوطنه في كل الظروف والمناسبات، كما أكدت أنّ احتفالية طريق الكباش مناسبة وطنية كبرى وحدث مصري أصيل، يجب أن يشارك فيه المصريون جميعا، لأنه يعكس أمام العالم أجمع وجه مصر الحضاري العريق والبرّاق، وذلك على غرار ما حدث في الاحتفالية الكبرى لنقل موكب المومياوات الملكية في أبريل الماضي، من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط.

القنوات الناقلة لافتتاحية طريق الكباش

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنّ الحدث سيتم نقله ومتابعته عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة، والصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» على الرابطين التاليين: من هنا ، أو هنا.

ويسهم الحدث التاريخي، في الترويج السياحي لمحافظة الأقصر بشكل أكبر، حيث تلقي الاحتفالية مزيدا من الضوء على مقومات الأقصر السياحية والأثرية، وذلك في إطار الاستراتيجية الإعلامية التي أعدتها وزارة السياحة والآثار للترويج دوليا للمقصد السياحي المصري.

وفي إطار إتاحة الفرصة في العديد من الدول لمتابعة هذا الحدث العالمي، تبدأ عدة قنوات تليفزيونية عالمية وعربية نقله على الهواء مباشرة، إضافة إلى عمل بث مباشر Live streaming له على قناتي يوتيوب الرسمية لوزارة السياحة والآثار على الرابط التالي: من هنا، والهيئة Experience Egypt على الرابط التالي من هنا.