وزيرة الهجرة بحفل «هي تقود»: مكنتش أقدر أتكلم وأنا صغيرة قدام وزير.. فخورة ببنات النهاردة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنَّ برنامج «هي تقود» يرأسه رجل، وهذا يعكس حجم التغيير الحاصل في مصر حول المرأة، مضيفة أنَّ ألمانيا قامت على التعليم الفني، متابعة أنَّ وزارة الهجرة ستتعاون من خلال جذب علماء وخبراء مصر بالخارج لتدريب طالبات برنامج «هي تقود» الذي أطلقته مؤسسة «شباب القادة».

وزيرة الهجرة: برنامج «هي تقود» يرأسه رجل.. هذا يعكس حجم التغيير في مصر حول المرأة

وأشارت وزيرة الهجرة، خلال الحفل الختامي لمسابقة برنامج «هي تقود»، إلى أن القيادة السياسية مهتمة للغاية بالمرأة، ووجهت رسالة للطالبات: «فخورون بكم جميعا، مكنتش أقدر أتكلم وأنا صغيرة قدام وزير، لكن ثقتكم في أنفسكن والرد والشرح دليل وصولكن لقمة النضج والتفوق، أنا حقيقي فخورة بكل فتاة مصرية في التعليم الفني، ثقي في نفسك وآمني بربك والقيادة السياسية، كل حاجة بتعمليها هتنجح».

بدورها، قالت النائبة سهى السعيد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ «الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم للغاية بدعم المرأة والحرف وهذا من حُسن حظ طالبات التعليم الفني».

سهى السعيد: نواب التنسيقية يقدمون كل الدعم للتعليم الفني

وأضافت أنَّ نواب التنسيقية يقدمون كل الدعم للتعليم الفني وتغيير الصورة الذهنية عن المدارس الفنية وحان وقت أن تكون نهضة مصر بواسطة التعليم الفني، مشيرة إلى تنسيقية شباب الأحزاب سوف تدعم كل التشريعات والسياسات التي تقدمها وزارة التعليم للبرلمان.

فيما عبّرت مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، سعيدة بالاحتفال ببرنامج «هي تقود» للعام الثاني، مبينة أنَّ هناك تعاونًا كبيرًا مع المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع القطاع الخاص، موجهة رسالة للقطاع الخاص قالت فيها: «الجنيه اللى هيكون في دعم طالبة مهم لأنها تضع الطالبة على الطريق الصحيح»، مقدمة الشكر للقائمين على برنامج «هي تقود».