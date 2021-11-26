أوقاف كفر الشيخ: افتتاح مسجد بقرية بتكلفة مليون و500 ألف جنيه

أعلن الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، افتتاح مسجد عميرة الشرقية بمركز بلطيم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، في حضور عدد كبير من الأئمة بالبرلس وبلطيم والأهالي، وعلى مساحة 305 متراً، منهم 220 متر مساحة الصحن، بتكلفة مليون و525 ألف بالجهود الذاتية.

افتتاح المساجد بالجهود الذاتية

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن يشيد بالجهود الذاتية من قبل الأهالي الذين تحملوا التكلفة، بالإضافة لفرش المسجد بالجهود الذاتية، مشيرًا إلى أنه تم الالتزام بالخطبة الموحدة في جميع المساجد والتي حددتها وزارة الأوقاف بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وموضوعها الأمن والأمان وحسن معاملة المواطنين بعضهم البعض.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، على اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطهير المساجد عقب وبعد الصلاة، وتم فتح دورات المياه قبل الصلاة بوقت قليل وتم غلقها وغلق المساجد عقب أداء الصلاة، ولم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات.

وفي وقت سابق، جرى افتتاح، مسجد النور والمجمع الإسلامي بعزبة يونس بتكلفة 7 ملايين جنيه، بالجهود الذاتية، وأقيم بالجهود الذاتية على مساحة 750 مترًا مربعًا، بتكلفة أكثر من 7 ملايين جنيه، ويضم المسجد أربعة طوابق ومئذنة شاهقة بارتفاع 70 مترًا، ويضم الطابق الأرضي مصلى صغيرًا للرجال وآخر للسيدات، و20 دورة مياه للرجال و5 للسيدات، و20 مكانًا للوضوء ودارًا لتحفيظ القرآن الكريم.