أوقاف كفر الشيخ: بيع 1200 صك أضحية.. أحدها بـ2000 جنيه للأنبا ماركوس

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، إن أعداد صكوك الأضحية المباعة للمواطنين فى 16 إدارة أوقاف بالمحافظة بلغت حتى الآن 1200 صك أضحية، بزيادة 261 صكًا عن العام الماضي، حيث كانت 939 صكًا فقط، موضحاً أنه يجري مواصلة العمل فى مشروع صكوك الأضاحي بالمديرية.

وأضاف، في تصريح صحفي اليوم، أن ذلك جاء فى إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح «يونس» أن عملية شراء صك الأضحية لم تقتصر على المسلمين فقط، لافتا إلى أن نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف كفرالشيخ ودمياط والبراري والحامول، ضربوا أكبر مثال في الوحدة الوطنية للقيام بشراء صك من صكوك أضحية عيد الأضحى المبارك، قيمته 2000 جنيه من صكوك مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، وكُتب باسم القمص بسطوروس نظمي، كاهن كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بحي غرب كفرالشيخ، وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى ولكنها المرة الرابعة على التوالي، وهذا ما نطلق عليه «صك الوحدة الوطنية».

وأكد يونس أن هذا الجهد المشكور لم يأت من فراغ وإنما نتيجة لحسن إدراك القائمين على هذا المشروع، بما يمثله من قيم دينية رفيعة وعظيمة، حيث أن هذا الأمر يتطلب جهدا أكبر وأعظم وأوسع فى سبيل التعريف بمشروع صكوك الأضاحي والأهداف المرجوة منه، موجهاً الشكر والتقدير لجميع المواطنين الذين تفضلوا وقاموا بشراء هذه الصكوك من مديرية أوقاف كفر الشيخ.