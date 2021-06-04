أوقاف كفر الشيخ تفتتح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها

تفتتح مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم الجمعة، 3 مساجد بقرى المحافظة، بعدما وافق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على فرشها بالكامل حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين.

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح صحفي، اليوم، أن هذه المساجد منها ماهو تم انشاؤه جديدا ومنها ما تم صيانته وترميمه، وأضاف أن المساجد التي تم إحلالها وتجديدها هي مسجد السلاهيب بمدينة الحامول عن طريق وزارة الأوقاف، ومسجد الإخلاص العلوى بمدينة فوه تم بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، ومسجد القزاز القبلي بقرية القزاز التابعة لمركز دسوق ، تم بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة .

وفي وقت سابق جرى افتتاح 17 مسجدا وهم هي مسجد الرحمة بأبو كيلة سيدي سالم ومسجد الرحمة بعزبة 40 الشراقوة ومسجد نصر الدين بالمناوفة بالحامول ومسجد الجبانة الحجر القبلى بفوه ومسجد نوفل بفوه ومسجد العياش الغربي ببلطيم.

و قال الشيخ عطا بسيوني، مدير الدعوة بالمديرية، إن على رأس المساجد التي تم صيانتها وترميمها مسجد غانم بن عياض الأشعري ببرج البرلس وهو مسجد أثري وتمت جميع الأعمال فيه من الصيانة والترميم والقبة الأثرية تمت كلها بالجهود الذاتية لأبناء مدينة برج البرلس بالإضافة إلى مسجد التوحيد بفوه ومسجد الرحمه بكفر عسكر بكفرالشيخ.

ورفع فريق فني من المهندسين بالمديرية صحن هذه المساجد بالكامل حسب مساحة كل مسجد لاستلام كمية السجاد المقررة وتكون فريق العمل من المهندسة شيماء أبو العطا واحمد شنح وأحمد مصطفى باعتماد مدير المساجد عبد الرازق الطريني وتم تكليف ماهر الكتامي مدير مخازن مديرية الاوقاف بالصرف الفورى لكل مندوب مسجد .

وجرى افتتاح 8 مساجد جديدة بـ 8 قرى، حيث جرى تجهيزها بالجهود الذاتية، الجمعة الماضية، مسجد الحفير بقرية 7 التابعة لمركز الحامول، ويقع المسجد على مساحة 669 متراً بتكلفة 3 ملايين و105 آلاف جنيه، ومسجد الرحمة زهران بقرية الفتح التابعة لمركز مطوبس، بتكلفة 154 متراً، بتكلفة 770 ألف جنيه، كما سيتم افتتاح مسجد أحمد سلامة بقرية العباسية التابعة لمركز الرياض، يقع على مساحة 208.26 متر، بتكلفة مليونا و41 ألف جنيه.