لملاك الإيجار القديم.. احسب القيمة الإيجارية بعد تطبيق الزيادة «5 أضعاف»

لاتزال هناك تساؤلات عديدة، حول قرار الحكومة الأخير بشأن الموافقة على تقديم مشروع قانون الخاص بتعديل بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، لتزداد نسبة الأجرة خمسة أمثال، وترتفع قيمة الأجرة مع السنوات التالية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.

كيفية احتساب القيمة الإيجارية بعد الزيادة

وحول أكثر الأسئلة الشائعة لملاك عقود الإيجار القديم، والمؤجرة لأشخاص اعتبارية، كيف يتم احتساب القيمة الإيجارية للعقار بعد إقرار التعديلات الجديدة، والتي من المنتظر مناقشتها في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، يوضح لـ«الوطن»، كيف يتم احتساب القيمة الإيجارية بعد الزيادة، مؤكدًا أن التعديلات الحالية معنية بالوحدات غير السكنية للأشخاص الاعتبارية وليست العادية.

وقال جاب الله، إنّ مسألة احتساب نسبة زيادة الإيجارية في الوقت الحالي ليست نهائية، لأن مشروع قانون تعديلات بعض أحكام قانون الإيجار القديم سيخضع للمناقشات في مجلس النواب، الذي له الحق في رفع نسبة الزيادة أو تخفيضها، وكذلك له الحق في تعديل مهلة 5 سنوات، وله الحق في زيادتها أو تخفيضها بعد المناقشات.

القيمة الإيجارية بعد الزيادة في قانون الإيجار القديم

وأضاف جاب الله، أنّه على الوضع الحالي في مشروع قانون الحكومة، فإن حساب القيمة الإيجارية يكون كالتالي: «يتم الحساب على أخر قيمة إيجارية تم دفعها من المستأجر إلى المالك، حتى موعد صدور القانون رسميًا في الجريدة الرسمية».

وتابع الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أنّ أخر أجرة تحصل عليها المالك من المستأجر في العلاقة الإيجارية، يتم رفعها 5 أضعاف، بعد تطبيق القانون رسميًا، ويكون ذلك من خلال حاصل ضرب القيمة الايجارية الأخيرة 5x.

واستكمل: «تتم زيادة القيمة الإيجارية التي ارتفعت بعد القانون 5 أضعاف، سنويًا لمدة 4 سنوات متتالية بواقع 15% من القيمة الإيجارية سنويًا، ويتم انتهاء العلاقة في السنة الخامسة بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أنه حال عدم تسليم العقار من المستأجر إلى المالك، فمن حق الأخيرة اللجوء إلى القضاء المستعجل، بإصدر حكم تسليم المالك الوحدة من المستأجر بقوة القانون».