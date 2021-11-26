«قومي المرأة» عن حفل طريق الكباش: أظهر مكانة المصريات على مر التاريخ

تقدم المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الحدث التاريخي والعظيم لافتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر، الذي أقيم مساء أمس، والنجاح الكبير الذي حققه الحفل الأسطوري، الذي تابعه باهتمام كبير الملايين حول العالم، وحصل على العديد من الإشادات الدولية.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن فخرها وسعادتها بنجاح هذا الحفل المشرف الذي يليق بمكانة مصر العظيمة، وما تحققه من إنجازات تبهر العالم، ويليق بجمهوريتها الجديدة، مؤكدةً انه يوم تاريخي لحدث تاريخي لن ينساه المصريون.

أداء محترف لفنانات ومطربات وإعلاميات مصر

كما أشادت بالأداء المشرف والمحترف لفنانات ومطربات وإعلاميات مصر، وجميع السيدات والفتيات اللاتي شاركن في الحفل التاريخي.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، إن هذا الاحتفال التاريخي قد زاد الشعور بالفخر لدى كل فتاة وامرأة مصرية، قائلةً: «عظيمة يا مصر وسيداتك عظيمات»، موضحة أن هذا الحدث التاريخي أظهر للعالم أجمع المكانة العظيمة التي كانت تتمتع بها المرأة المصرية في العصور القديمة والتي شهد عليها معبد حتشبسوت بالدير البحري، ذلك المعبد العظيم الذي أمرت ببنائه الملكة حتشبسوت.

المرأة المصرية تحظى بمكانة عظيمة في العصر الحديث

وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة، إن ذلك كان حاضر بقوة في حفل افتتاح طريق الكباش، وكانت صوره هي الأكثر تداولًا في جميع الصحف والمواقع الإخبارية العالمية، وجاءت مشاركة الفنانات والمطربات والإعلاميات المصريات في الحفل، لتعكس ما تحظى به المرأة المصرية من مكانة عظيمة في العصر الحديث.