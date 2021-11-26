أصل موسيقى احتفالية طريق الكباش.. مدونة على جدران معابد الأقصر

أوضح الدكتور ميسرة عبدالله أستاذ الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة، أن جميع الأشعار المصرية القديمة المستخدمة في الفاعلية الترويجية الحضارية التي شهدتها مدينة الأقصر، أمس، خلال حفل طريق الكباش للترويج السياحي، مأخوذة من أناشيد وترانيم مدونة بالفعل على جدران المعابد المصرية القديمة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بعيد الأوبت، وهو العيد الأشهر في مصر القديمة.

3 أناشيد مدونة

وأضاف أستاذ الآثار، أن هذه الأشعار عبارة عن 3 أناشيد وهي، أنشودة الإفتتاحية والمدونة على مقصورة الملكة حتشبسوت الحمراء بالمتحف المفتوح بمعابد الكرنك، وكانت تغني فى بداية الموكب، وأنشودة نبؤة تتويج الملكة حتشبسوت والمدونة على المقصورة الحمراء، وأنشودة نداء آمون من صالة الـ14 عمود بمعبد الأقصر، وكانت تغني في صحبة الموكب، ثم يختم بأنشودة الافتتاحية عند وصول الموكب إلى معبد الأقصر.

أنشودة الافتتاحية

وأوضح الموسيقار نادر العباسي، أن الموسيقي بدأت بغناء الفنانة شهد عز، والتي قامت بأداء أنشودة الافتتاحية ثم أنشودة حتشبسوت، والتي قامت بأدائها الفنانة هايدي موسى، ثم أنشودة نداء آمون، والتي أداها الفنان عز الأسطول، ثم أغنية الأقصر بلدنا غناء الفنان وائل الفنشي.

160 عازف إيقاع

وأشار إلى أن جميع الأناشيد جاءت بالاشتراك مع 160 عازف إيقاع مكون من مجموعة من شباب إيقاعات الچيمبي المصري، وإيقاعات الموسيقات العسكرية، وبتسجيل أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني، وقيادة واخراج موسيقي لجميع العناصر الموسيقية للعرض الخاص بموكب الأوبت.

كما قام المهندس مفدي ثابت، بأعمال الهندسة الصوتية والتسجيل لأوركسترا وكورال الإتحاد الفيلهارموني.

وأقيم أمس، حفل افتتاح طريق الكباش الأسطوري في محافظة الأقصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، في مراسم تحاكي احتفالات المصريين القدماء منذ أكثر من 5 آلاف سنة بأعياد «الأوبت»، ليصبح بذلك أكبر طريق مفتوح يضم آثار في العالم، بهدف التروّيج للسياحة في مدينة الأقصر، وإظهار ما تمتلكه من ثروة سياحية وأثرية.