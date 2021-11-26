أقدم راقصي فرقة رضا بعد عرض «الأقصر بلدنا» بافتتاح طريق الكباش: فرصة لتعريف الأجيال الجديدة بها

قبل أكثر من خمسين عاما، وعلى نفس الطريق الممتد بطول يبلغ نحو 2700 متر، خطفت فرقة رضا الاستعراضية الأنظار إليها، بأداء فلكلوري خاص ضمن أحداث فيلم «غرام في الكرنك» بين أروقة معبد الكرنك، منحها الفرصة لتتربع على عرش الفرق المنافسة في ذلك الوقت، كأهم وأشهر الفرق الاستعراضية العربية، التي تخصصت في تقديم الفنون الشعبية، وعلى نفس الطريق عادت الموسيقى والألحان والرقصات نفسها من جديد في حفل افتتاح طريق الكباش ليلة أمس، بحضور رئيس الجمهورية لتعيد إلى الأذهان الفرقة الفلكلورية الأشهر منذ عشرات السنين.

أقدم راقصي فرقة رضا وعرض طريق الكباش

كحال الملايين من المصريين والجنسيات المختلفة حول العالم، جلس نبيل مبروك، أقدم راقصي فرقة رضا، أمام شاشة التلفزيون يتابع افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر باهتمام كبير، يسترجع بذاكرته أيام قضاها في هذا المكان وسط صديق عمره الراحل محمود رضا، وراقصي الفرقة القدامى، هناك قضوا ساعات في تدريبات استعراض أغنية «حتشبسوت» وهناك أيضا قدموا استعراض الحنطور الشهير «الأقصر بلدنا» حتى فوجئ بتقديم العرض الأخيرة من جديد بنغمات متشابهة مع الموسيقى الأصلية على مرأى ومسمع من التابعين حول العالم.

«لما شوفت عرض رقصات فرقة رضا بحضور الرئيس وقت الحفلة وكمان عرض الحنطور الأقصر بلدنا في الفيلم التسجيلي فرحت جدا ورجعت لذكريات فات عليها أكتر من 50 سنة»، يقول أقدم راقصي فرقة رضا، والصديق المقرب للراحل محمود رضا، في بداية حديثه لـ«الوطن» عن إحياء الاستعراض الشهير من جديد في حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر.

فرصة لتعريف الأجيال الحديثة بفرقة رضا

يرى «مبروك» في إعادة إحياء الرقصة الاستعراضية «الأقصر بلدنا»، فرصة للأجيال الصغيرة لمعرفتها ورؤيتها «فرصة كويسة للي مشافش العرض عشان يعرفوه ويعرفوا تاريخ الفرقة»، بحسب تعبيره.

استعراض أغنية فيلم «غرام في الكرنك»، يروي ذكرياتها «نبيل مبروك» تزامنا مع حفل افتتاح طريق الكباش، قائلا: «فكرة الرقص بالحنطور كانت فكرة محمود رضا ووقت التصوير الأجانب كانوا بيسيبوا الجولات السياحية بتاعتهم ويقفوا يصورونا ويتفرجوا علينا، كانوا مستغربين اللي بنعمله ومبسوطين بيه».

رقصة الحنطور في فيلم افتتاح طريق الكباش

إلى جانب استعراض الرقص بالحنطور في شوارع الأقصر، قدمت فرقة رضا استعراضها الشهير «حتشبسوت» ولايزال معبد الكرنك مربوطا في أذهان المصريين بتلك الأغنية القديمة التي يروي كواليس تصويرها، أقدم راقصي الفرقة والصديق المقرب للراحل محمود رضا، بعد أكثر من 50 عاما على عرضها عبر شاشة التليفزيون.

«عملنا مسرح في الخلاء بين ساحات معبد الكرنك قدمنا الرقصة عليه، كانت رقصات استعراضية على الطراز الفرعوني»، لافتا إلى تفاعل الأجانب المتواجدين في المعبد أثناء التصوير «الأجانب وقفوا يقلدونا ويرقصوا زينا على أغنية حتشبسوت لـ محمد العزبي وكانوا مبسوطين».