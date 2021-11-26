مايا مرسي تشارك بالمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول وضع المرأة الفلسطينية

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم، بكلمة مسجلة خلال فعاليات المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول «وضع المرأة الفلسطينية في أعقاب هجوم أيار/ مايو 2021» ، الذي نظمته افتراضيا وزارة شؤون المرأة الفلسطينية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا).

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى للحديث عن المرأة الفلسطينية التي قدمت، وما زالت تقدم، نموذجا عظيما في التضحية والصمود والفداء، وقدمت كل التحية والتقدير إلى المرأة الفلسطينية العظيمة.

مايا مرسي: القضية الفلسطينية مركزية بالنسبة لمصر

وأكدت رئيس المجلس أن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر، التي بذلت على مدار التاريخ العديد من الجهود لدعم ومساندة القضية، ويجب العمل على وقف معاناة المرأة الفلسطينية، وتعزيز دور ها و حمايتها وتمكينها في مجتمعها، مضيفةً: «ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للمرأة الفلسطينية».

وتابعت: «لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، نحلم أن تنعم المرأة الفلسطينية العظيمة بالأمن والأمان والاستقرار».