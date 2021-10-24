المجلس القومي للمرأة بالدقهلية ينظم ندوة عن الكشف المبكر لأورام الثدي

نظم المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية بالتعاون مع مكتبة المنصورة العامة تحت رعاية الدكتورة أمينة شلبي مقررة الفرع اليوم الأحد ندوة توعوية بعنوان «الكشف المبكر لأورام الثدي» تزامنا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي وجرى التوعية لطالبات مدرسة طلخا الثانوية بنات والعديد من السيدات بالجهاز الإداري بالدولة.

أهمية فحص المرأة بأورام الثدي

وقالت الدكتورة أمينة شلبي: «الكشف المبكر على سرطان الثدي مهم، وعلى كل سيدة مصرية أن تذهب وتكشف وتطمن، وهتطمني أسرتك كلها»، مشيرة إلى أن مصر النهارده فيها مبادرة رئاسية بالكشف المبكر بالمجان.

وحاضر في الندوة كل من الدكتورة سحر عبد العزيز الدكروري أستاذ السموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة المنصورة وعضو المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية، والدكتورة ماهيتاب رشاد غنيم مدرس الأشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتورة أحلام جودة أستاذ مساعد نسا وتوليد كلية التمريض وباستضافة جيهان عبد الحافظ مدير مكتبة المنصورة العامة وعضو المجلس القومي للمرأة.

وشارك في الندوة الدكتورة وفاء فتحي، وكيلة شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التمريض وأعضاء المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية، وبهيجة البشلاوي، ولمياء محمود، سهير عز العرب، أحمد رسلان.

الحفاظ على صحة المرأة المصرية

وتحدثت الدكتورة سحر الدكروري عن جهود المجلس القومي للمرأة برعاية دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس في الحفاظ على صحة المرأة المصرية بحملات التوعية المستمرة وجهود الدولة في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف المبكر عن أورام الثدي ودورها في تقديم الفحوصات والعلاج بالمجان للسيدات.

وتناولت أيضا عوامل الخطورة التي يمكن تلافيها لمنع حدوث المرض والإحصائيات العالمية لنسب الحدوث وأسباب المرض وطرق الكشف المبكر وطرق الوقاية.

وأكدت الدكتورة ماهيتاب رشاد غنيم علي أهمية الكشف المبكر لأورام الثدي بالأشعة بأنواعها المختلفة مثل الماموجرام أو الرنين المغناطيسي أو الموجات الصوتية ومميزات كل نوع في رفع نسب الشفاء لهؤلاء المرضي وضرورة الفحص الدوري للسيدات فوق سن الأربعين.

وأوضحت الدكتورة أحلام جودة أن الفحص الذاتي للثدي وأهميته وتوقيت إجرائه للفتيات والسيدات ودوره في الاكتشاف المبكر لأي تغيرات تشير إلى وجود ورم سواء حميد أو خبيث وضرورة الإسراع بطلب المشورة من طبيب متخصص.

وذكرت بهيجة البشلاوي عضو الفرع عن الجهود المجتمعية لجمعية رعاية مرضى الأورام والدعم التي تقدمه الجمعية للمرضى وأسرهم.