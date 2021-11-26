أمين الأعلى للآثار: حفل افتتاح طريق الكباش كان سيمفونية جميلة

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أهالي محافظة الأقصر والسائحين والزائرين لمعبد الأقصر أو معابد الكرنك، يشعرون بالسعادة الغامرة، نتيجة للتطور الكبير الذي شهده طريق الكباش، معلقًا: «بيقولوا إنهم فخورين بأنهم بيتمشوا في أقدم طريق عرفته البشرية، إحساس لا يوصف».

تطوير طريق كباش الأقصر بدأ منذ عام 2006

وأضاف «وزيري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، عبر فضائية «CBC»، أن تطوير طريق الكباش بالأقصر، بدأ منذ عام 2006، برفع بعض الإنشاءات والتعديات التي كانت موجودة على هذا الطريق، وتوقف العمل في 2011، واستأنف في عام 2017.

تجهيزات في معبد الكرنك

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: «استلزم معه بعض الحفائر والترتيبات والتجهيزات في معبد الكرنك، أو الأقصر علشان يظهر الحفل بهذا الشكل الراقي والرائع، والذي يتغنى به العالم أجمع».

وأوضح أن الصحف والقنوات العالمية كافة، تناولت حفل افتتاح طريق الكباش، لافتًا إلى أن التطوير لم يحدث في الطريق وحده، ولكن تم تطوير الأقصر بمعابدها ومقابرها والمراكب النيلية والأسواق: «امبارح كانت سيمفونية جميلة، والكل كان بيعزف فيها وطلعت لحن رائع يتغني به العالم أجمع».

وأشار إلى أن مصر ستشهد الكثير من الافتتاحات خلال الأشهر القليلة المقبلة، كمتحف عواصم مصر، وقصر محمد علي في شبرا، والمتحف اليوناني والروماني، إلا أن افتتاح المتحف المصري الكبير، سيكون ذروة تلك الافتتاحات في عام 2022: «عندنا خطة وماشيين بها بشكل واضح، ولكن زي ما أبهرنا بموكب المومياوات الملكية، وامبارح في طريق الكباش، فنبهر العالم أجمع في كل الافتتاحات المقبلة».