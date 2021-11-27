جبل الملح ببورسيعد مزار سياحي يضاهي «جليد أوروبا».. تزحلق وصور تذكارية

شهدت جبال الملح بمنطقة الملاحات بمدينة بورفؤاد، إقبالا من الزائرين الوافدين من مختلف محافظات الجمهورية، حيث التقطوا صورا تذكارية ومارسوا التزحلق على الملح، وأكدوا أن المنطقة أصبحت مزارا سياحيا بعدما سمعوا عنها وشاهدوا صورها على صفحات الإنترنت.

زائرة: الملح يزيل الطاقة السلبية من الجسم

وقالت إيمان عبده من محافظة الجيزة، إنها جاءت إلى جبال الملح بعد أن سمعت عنها كمنطقة سياحية، خاصة أن الملح يزيل الطاقة السلبية من الجسم، ودعت الجميع إلى زيارة المكان مؤكدة أنه ممتع.

بينما أوضح محمود سلامة من محافظة البحيرة، أنه مارس التزحلق هو وعائلته وكأنهم فعلا فوق قمم الجليد، مشيرا إلى أن من يشاهد الصور لن يصدق أنها ملح وليس ثلج.

مطالب بحويل جبال الملح لمزار سياحي دولي

وطالب أحمد عبده، من محافظة الغربية، بتطوير المنطقة لتصبح مزارا سياحيا دوليا، مؤكدا أن موقع الجبال تؤهلها لذلك.

وأضاف بأن جبال الملح عمل على تنشيط السياحة السياحة بالمحافظة، لمشاهدة جبال الملح وإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافسا لجبال الجليد.

وقالت فاطمة عبد الرحمن، من القاهرة، إنها جاءت للاستمتاع بجبال الملح التي لا تقل جاذبية عن جبال الجليد، بعدما اكتسبت شهرة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصحبت أحد المعالم السياحية الجذابة.

يذكر أن جبال الملح التابعة لشركة المكس للملاحات بمدينة بورفؤاد أخذت شهرة كبيرة منذ أكثر من عام على مستوى الجمهورية، بعد أن التقط شاب وخطيبته صورا فوقها، على أنهما فوق قمم الجليد، وبدات الصور تتداول على صفحات التواصل الاجتماعي حتى أصبحت مزارا سياحيا ببورسعيد.