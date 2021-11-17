تقديم 100 ألف خدمة طبية بمستشفى الحياة بورفؤاد خلال 3 أشهر

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، عن أبرز حزم الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى الحياة بورفؤاد، أحد المستشفيات التسع التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، الذي قدم 100 ألف خدمة طبية خلال آخر 3 أشهر.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه تم تقديم 75 ألف خدمة طبية ومعملية بمستشفى الحياة بورفؤاد، وذلك منذ بداية أغسطس حتى نهاية أكتوبر، فيما تم استقبال أكثر من 15 ألف حالة بطوارئ المستشفى، فضلًا عن تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 10 آلاف متردد على العيادات الخارجية، علاوة على جراحات العظام والمفاصل والأنف والأذن واستئصال الأورام والجراحات العامة التي تم إجراؤها بالمستشفى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل خلال نفس الفترة.

الطاقة الاستيعابية لمستشفى الحياة

وأشار البيان إلى أن الطاقة الاستيعابية لمستشفى الحياة بورفؤاد، 68 سريرا، ما بين أسرة داخلي وعناية مركزة سواء للكبار أو للأطفال، وكذلك الطوارئ والعمليات والإفاقة والإنعاش الرئوي، علاوة على أسرة الحضانات لخدمة حديثي الولادة والمبتسرين، كما يضم المستشفى 12 عيادة خارجية في تخصصات «الجراحة، العلاج الطبيعي، الأنف والأمن والحنجرة، التخاطب والسمعيات، النفسية والعصبية، الباطنة، النساء والتوليد، الأطفال، الأسنان، العظام».

وأكد البيان، أنه من أبرز وأدق الخدمات المقدمة بمستشفى الحياة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، خدمات مرضى الغسيل الكلوي الذين يتخطى عددهم بالمستشفى 150 مريضا، إضافة إلى مرضى الطوارئ للغسيل الكلوي، فيما تضم وحدة الغسيل الكلوي في المستشفى، 27 ماكينة غسيل كلوي، وتعمل على مدار 24 ساعة بواقع 4 نوبتجيات للعمل على مدار الساعة؛ لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وحدة السمعيات وعيادة طب التخاطب

وبدوره، أشار الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن مستشفى الحياة بورفؤاد تضم وحدة السمعيات وعيادة لطب التخاطب، وهو الأمر الذي استدعى إقامة مركزًا لزراعة القوقعة داخل هذه المستشفى بالتحديد، فزراعة القوقعة هي عملية جراحية تضمن زراعة جهاز طبي إلكتروني يحفز العصب السمعي بشكل مباشر، وبعد هذه العملية يحتاج الطفل إلى الرعاية التأهيلية، حتى يتمكن من ترجمة الأصوات الجديدة إضافة إلى تطوير مهارات التواصل مع البيئة المحيطة واللغة المنطوقة.

وأوضح أن وحدة السمع والكلام بمستشفى الحياة، تعد أول وحدة للسمعيات والتخاطب في مدن القناة، لخدمة أهالينا من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظة بورسعيد، وكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظات القناة، وتضم وحدة للسمعيات أحدث الأجهزة الطبية، كما يتم استخدام أحدث التقنيات والبروتوكولات العلاجية المحدثة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك إضافة إلى عيادة طب التخاطب بالمستشفى التي تعالج حالات صعوبات التعلم والتأخر اللغوي، حالات التوحد، حالات التلعثم، وإبدال وتشوه الكلمات.

ولفت «السبكي» إلى أن رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية ترتكز على الإطلاع بشكل مستمر على أحدث ما توصل إليه الطب في العالم، ويدعم مواكبة أحدث الممارسات الطبية في مجال التشخيص والعلاج، بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك بهدف تقديم خدمات صحية شاملة ذات جودة عالية وتواكب المعايير العالمية بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية بكافة المحافظات .

يذكر أن وحدة السمعيات وكشف ضعف السمع المبكر عند حديثي الولادة، بمستشفى الحياة، تعمل بأحدث الأجهزة الطبية، منها جهاز الانبعاث الصوتي، الذي يقيس السمع عند حديثي الولادة وعند الكبار عن طريق قياس استجابة قوقعة الأذن للأصوات، وأيضًا جهاز قياس ضغط الأذن الوسطى، الذي يقيس رد فعل عضلة الأذن مع الصوت، وتحديد وظائف الأذن الوسطى، وقياس السمع بالنغمات، كما يتوفر بالوحدة أيضًا جهاز قياس السمع بالنغمات، الذي يقيس السمع مع تفسير الكلام، وقياس درجة السمع عند الأطفال أقل من 4 سنوات مع تفسير الكلام.