رئيس «الصرف الصحي» يكشف أسباب غرق الإسكندرية بنوة المكنسة في مؤتمر غدا

يكشف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، غدًا السبت، عن أسباب ارتفاع منسوب مياه الأمطار، خلال النوة الأخيرة التي ضربت مصر.

وتسببت الأمطار التي هطلت على مدينة الإسكندرية بغزارة، في امتلاء الشوارع بالمياه وإغلاق الكباري والأنفاق، وإحداث شلل مروي بكثير من الطرق، ما أثار غضب كثير من أهالي الإسكندرية، لتكرار سيناريو غرق الإسكندرية في عام 2015.

مؤتمر صحفي لمناقشة تداعيات الأمطار بالإسكندرية

وقال «نافع» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تقرر إقامة مؤتمر صحفي بحضور كافة نواب المحافظة من أجل التعرف على أسباب غرق مدينة الإسكندرية بنوة المكنسة التي اجتاحت المدينة الساحلية من يوم الجمعة حتى يوم الاثنين، لافتًا إلى أنه سيتم عرض تفاصيل ما حدث ومناقشة كمية الأمطار التي هطلت على المدينة في يوم واحد، واستمرت لساعات متواصلة دون توقف.

وأضاف أنه سيتم عرض كافة الحقائق والموقف واستعدادات الشركة والجهود التي بذلتها الشركة من أجل إنقاذ الموقف والمرور بهذه الأزمة، دون أي خسائر في الأرواح خاصة في ظل بذل الكثير من الجهود لاستيعاب كميات الأمطار التي تساقطت على المدينة الساحلية بهذه النوة.

نوة قاسم في الإسكندرية

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أنه سيتم عرض استعدادت الشركة من أجل نوة قاسم، وهي النوة المقبلة التي من المتوقع أن تسود المدينة في أول شهر ديسمبر المقبل.