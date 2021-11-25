أخبار الإسكندرية.. ظاهرة الودق وانتخابات مجلس الأمناء ورسامة كهنة جدد

تمثلت آخر أخبار الإسكندرية في عدد من الأحداث، منها انشغال المواطنين بظاهرة الودق، علاوة على إجراء انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إضافة إلى تداول 344 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية، ناهيك عن رسامة 8 كهنة جدد بكنائس المحافظة.

ظاهرة الودق في الإسكندرية

لاحظ أهالي الإسكندرية، حدوث ظاهرة غريبة لم يتعودوا على رؤيتها وظنوا أنها إعصار، إذ يظهر في مقطع الفيديو المصور من أحد الأهالي تصاعد البخار من البحر إلى السماء، ويتشكل بها السحاب ويؤدي إلى هطول الأمطار، ويحدث التبخر عندما يتحول السائل إلى غاز، وهي ظاهرة الودق التي ظهرت في الإسكندرية.

وظاهرة الودق في الإسكندرية تقوم على تحول الماء السائل إلى غاز عن طريق التبخر، من أجل تكوين السحاب الذي ينتج عنه المطر، وتتكون الظاهرة من الماء أو الجليد الذي تبخر من سطح الأرض أو من النباتات التي تطلق الماء والأكسجين كنتاج لعملية التمثيل الضوئي عندما تتبخر، أي يرتفع من سطح الأرض إلى الغلاف الجوي يكون الماء على شكل بخار ماء، وذلك حسب الموقع الرسمي للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

إجراء انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين

أخبار الإسكندرية تضمنت إجراء انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بحضور الدكتور محمد سعد مدير المديرية، ونادية فتحي وكيل المديرية، ورأفت عبدالله مدير عام الشؤون التنفيذية، وإيمان شعبان موجه عام التربية الاجتماعية، وبحضور رؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية، وثلاث من الشخصيات العامة المهتمة بالتعليم أعضاء المعينين بقرار السيد المحافظ.

وقال «سعد»، إن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين شريك أصيل في دعم العملية التعليمية والأنشطة التربوية لتقديم أفضل الخدمات للطلاب لإبراز مواهب أبناء الثغر ورعاية ذوي الهمم ، في ظل روح التعاون الموجودة بين أعضاء المجلس والعمل بروح الفريق الواحد.

تداول 344 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية

وضمن أخبار الإسكندرية، شهدت الهيئة العامة لميناء الاسكندريه نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، بعد عودة إستقرار الأحوال الجوية، إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة الصادرو والواردة بمينائي الإسكندرية والدخيلة 344731 طنا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة الصادر منها والوارد 1645 حاوية مكافئة.

رسامة 8 كهنة جدد بكنائس الإسكندرية

سعادة غمرت كنائس الإسكندرية بعد رسامة 8 كهنة جدد بيد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خلال القداس الإلهي اليوم في كاتدرائية دير الأنبا بيشوي في وادي النطرون، ليرتفع بعدها عدد الكهنة الجدد المرسومين على الإسكندرية خلال عام 2021 إلى 10 كهنة بعدما تم سيامة كاهنين خلال صوم القيامة الماضي.