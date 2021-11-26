ضباب على الإسكندرية وطقس مائل للبرودة مع عدم تساقط الأمطار

اجتاح سماء الإسكندرية، ضباب بالساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك في طقس غير مستقر، حيث هبوب الرياح الباردة مع توقعات منخفضة بهطول أمطار على المدينة الساحلية بعد غرقها هذا الأسبوع، حيث وصلت إلى 1% تساقط للأمطار، وسط تأهب في الشوارع من قبل المحافظة تطهير الشنانيش والمطبات، وذلك بعد غرق المدينة في نوة المكنسة والتي تسببت في ارتفاع منسوب المياه في الشوارع.

طقس الإسكندرية

وشهد طقس الإسكندرية، اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة نهاراً وليلاً، حيث بلغت درجات الحرارة اليوم 18 درجة مئوية، مع وصول الرطوبة إلى 84%، وبلغت الرياح 3 كم، مع توقعات بهطول أمطار بنسبة 1% فقط.

الإسكندرية تستعد لنوة قاسم

بعد ما حدث في نوة المكنسة، بدا الاستعداد المكثف من قبل الأجهزة التنفيذية التي فشلت في السيطرة على أمطار نوة المكنسة، في محاولة لتفادي الأخطاء التي وقعت فيها المحافظة مع تساقط كميات كبيرة من الأمطار على المدينة الساحلية، والتي تسببت في غرق الشوارع والكباري والأنفاق

ظاهرة الودق في الإسكندرية

وكان أهالي المدينة الساحلية، عاشوا لحظات من الترقب الممزوجة بالخوف وذلك بعد ما لاحظوا حدوث ظاهرة غريبة لم يتعودوا على رؤيتها توقعوا هبوب إعصار، حيث تصاعد البخار من البحر إلى السماء، هو ما تسبب في تشكيل سحاب غريب ويؤدي إلى هطول الأمطار، ويحدث التبخر عندما يتحول السائل إلى غاز، وهي ظاهرة الودق التي ظهرت في الإسكندرية.