رانيا علواني عن صورتها بلافتة مي عاطف في الانتخابات: تربية الأهلي

ظهرت رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، اليوم داخل مقر النادي الأهلي بالجيزة، لدعم قائمة الكابتن محمود الخطيب، في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي.

وعلى الرغم من خروجها من قائمة الخطيب، حرصت رانيا علواني على دعم السباحة مي عاطف، العنصر النسائي في قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي، على منصب مجلس الإدارة تحت السن، إذ رفعت لافتة تحمل صورتها كدعم لها في الجولة الانتخابية.

علواني: ده الطبيعي بين أبناء الأهلي

وقالت رانيا علواني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن لقطة ظهورها بلافتة تحمل صورة مي عاطف، كدعم لها في انتخابات الأهلي، هو الطبيعي بين أبناء النادي الأهلي، وأن دورهم الحقيقي هو دعم الكيان: «بنحضر زي كل سنة وندعم ولاد النادي لأنهم يستاهلوا وده اللي اتربينا عليه في الأهلي».

بعض الجماهير قد لا يصدقون أن أبناء النادي لا يهمهم سوى الكيان، ولا توجد مصالح شخصية بينهم، ولكن تلك هي الحقيقة، بحسب ما ذكرته «علواني»، لافتة إلى أن عدم خوضها للانتخابات ليس معناه أنها لن تعمل لصالح الأهلي: «كلنا بنشتغل للأهلي بره وجوه»، خاصة أنه عمل تطوعي بهدف خدمة الكيان.

علواني: الأهلي هو اللي عمل أسامينا

«الأهلي هو اللي عمل أسامينا»، بهذه الكلمات عبرت رانيا علواني، عن شعورها تجاه النادي الأهلي، وسر دعمها لقائمة محمود الخطيب على الرغم من عدم وجودها بها: «ميفرقش مين فينا هيقعد على الكرسي ومفيش حد طمعان في حاجة»، متمنية الفوز لقائمة الخطيب، ومؤكدة أنها تدعمهم في جميع المراحل: «في ضهرهم في أي حاجة يحتاجوها».

وعن عدم خوضها لانتخابات الأهلي، أوضحت أنه لا يوجد سر وراء ذلك، خاصة أنها سبق لها التواجد في 3 مجالس إدارية بالأهلي، وإنما كل مرحلة لها أفرادها، وهو ما ليس معناة انها لن تترشح مجددًا في أي انتخابات تخص النادي: «النادي كبير ومتوسع وكل مرحلة ومكان ليهم ناسهم»، مؤكده أنها تلبي نداء الأهلي في أي لحظة يحتاجها فيها.

وأوضحت أنها من الممكن أن تخوض انتخابات مجلس الإدارة المٌقبلة، إذا كانت المرحلة تحتاجها: «لسة سني صغير 44 سنة»، ولكنها الآن تدعم بشكل كامل قائمة الخطيب في الانتخابات.