«الصحة» تواصل حملات التطعيم ضد كورونا في انتخابات الأهلي وسبورتنج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار توفير فرق طبية لتطعيم المواطنين من العاملين وأعضاء الأندية الرياضية والاجتماعية، بالتزامن مع انعقاد جمعياتها العمومية، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع في توفير اللقاحات وتطعيم المواطنين وتأمين التجمعات ذات الكثافة، ومن بينها الجمعيات العمومية للأندية، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

فرق طبية بالنادي الأهلي وسبورتنج لتوزيع لقاح كورونا

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى توزيع 9 فرق طبية لتطعيم المواطنين بالنادي الأهلي، في منطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة، ونادي سبورتنج بمحافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية بالأندية، لافتاً إلى توافر كافة أنواع اللقاحات.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن الفرق تضم أطباء وممرضين ومدخلي بيانات، لاستقبال المواطنين وتسجيل بياناتهم، ومن ثم تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا، مؤكداً توافر كافة سبل الدعم اللوجيستي لإتمام عملية التطعيم، والتي تشمل «أجهزة كمبيوتر لتسجيل البيانات، ثلاجة حفظ اللقاحات، شهادات التطعيم الموثقة».

وأشار «عبد الغفار» إلى قيام فرق التواصل المجتمعي بتقديم التوعية والإرشادات الصحية للمواطنين في مقر النادي، مؤكداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والحفاظ على المسافات الآمنة بين متلقي الخدمة، فضلاً عن توفير الكمامات ومطهرات الأيدي.

وأوضح «عبد الغفار» أن فرق التطعيم شهدت إقبالاً كثيفاً من العاملين وأعضاء الجمعيات العمومية بالأندية، لافتاً إلى أن الوزارة وفرت فرق طبية لتطعيم العاملين وأعضاء الجمعية العمومية بنادي الجزيرة الرياضي بمحافظة القاهرة، ونادي دكرنس الرياضي بمحافظة الدقهلية، ونادي سموحة بمحافظة الإسكندرية، خلال الأيام الماضية.

وجددت وزارة الصحة والسكان، مناشدتها للمواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) للحصول على لقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى تلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، من خلال الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم ال«واتس آب» "01553105105"، وذلك في إطار خطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.