تراجع أسعار الذهب في نهاية التعاملات المسائية اليوم

سجلت أسعار الذهب تراجعا في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر، بعدما سجلت ارتفاعا في منتصف تعاملات اليوم، حيث أرجع تجار الصاغة حدوث ذلك إلى الارتفاع بسبب متحور كورونا وضعف الدولار في بداية اليوم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر، وسعر جرام عيار 21 وعيار 24 وعيار 18.

أسعار الذهب

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 897 إلى 899 في السوق المحلية بعدما سجل في منتصف تعاملات اليوم سعر 905.

فيما سجل سعر الذهب عيار 21 سعر 785 إلى 787 بعدما سجل في منتصف اليوم 792 جنيها.

وتراوح سعر عيار 18 بين 673 إلى 675، بعدما سجل في منتصف اليوم سعر 679 جنيها.

سعر الذهب في أسواق المال

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال اليوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر، نحو 905.91 جنيه و57.65 دولار، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 792.69 جنيه و50.44 دولار، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 679.44 جنيه و43.24 دولار.

سعر الذهب عالميا

وعالميا سجلت الأوقية 1.809.14 دولار، وبيع عيار 24 بسعر 58.16 دولار، وسجل عيار 22 سعر 53.31 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.89 دولار وبلغ عيار 18 سعر 43.62 دولار.

أسباب ارتفاع الذهب

وأرجع نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية في تصريحاته لـ«الوطن»، أسباب ارتفاع أسعار الذهب وعودته للانخفاض مرة أخرى، لتراجع الدولار أمام المعدن الأصفر، بالإضافة إلى إعلان منظمة الصحة العالمية عن عقد اجتماع طارئ اليوم لمناقشة متحور فيروس كورونا، مع إلغاء بعض الدول لرحلاتها تسبب في صعود سعر الذهب عالميا.