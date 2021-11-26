ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة 26 نوفمبر في منتصف التعاملات اليومية للبورصات العالمية، وذلك بقيمة 6 جنيهات بالمقارنة ببداية التعاملات اليومية، حيث سجلت الأسعار استقرارا في الصباح بعد الانخفاض الكبير الذي سجله أسعار الذهب الأيام الماضية لأول مرة في العام.

فيما واصلت أسعار الذهب في البورصات العالمية ارتفاعاتها منتصف التعاملات اليوم للمرة الثانية على التوالي، حيث تجاوزت الأوقية الـ1.809.14دولار للاوقية.

سعر الذهب محليا

وسجل عيار 24 في السوق المحلي ارتفاعا بقيمة 6 جنيهات ليباع بسعر 905 مقابل 899 جنيها منتصف تعاملات الجمعة 26 نوفمبر.

فيما سجل سعر الذهب عيار 21 سعر 792 جنيها وبلغ سعر عيار 18 سعر 679 جنيها وسجل الجنيه الذهب سعر 6 الآف و336 جنيه.

سعر الذهب عالميا

وعالميا سجلت الأوقية 1.809.14 دولار، وبيع عيار 24 بسعر 58.16 دولار، وسجل عيار 22 سعر 53.31 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.89 دولار وبلغ عيار 18 سعر 43.62 دولار.

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع الذهب

وأرجع نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية أسباب الارتفاع لتراجع الدولار أمام الذهب، حيث يوجد هناك علاقة عكسية فكلما ارتفع الدولار تراجع الذهب وكلما تراجع الدولار ارتفع الذهب.

وتراجع الدولار اليوم بشكل ملحوظ أمام 6 عملات رئيسية وفى ظل العلاقة العكسية بين الذهب والدولار، فقد ارتفع الذهب، وبحسب «نجيب» فإن إعلان منظمة الصحة العالمية عن عقد اجتماع طارئ اليوم لمناقشة متحور فيروس كورونا، مع إلغاء بعض الدول لرحلاتها تسبب في صعود سعر الذهب عالميا.

وتوقع «نجيب» في تصريحاته لـ«الوطن» مزيد من الارتفاع خلال اليوم الجارى ، لافتا إلى أن الارتفاع جاء بشكل كبير في سعر الجرام .

أسعار المعادن

ومن بين أسعار المعادن الأخرى وبعيدا عن أسعار الذهب اليوم، ارتفعت عقود معدن الفضة بمستهل التعاملات بنسبة 0.56% وسجلت حوالي 23.628 دولار للأوقية، بينما ارتفعت عقود معدن البلاديوم بنسبة 0.40% وسجلت حوالي 1876.50 دولار للأوقية. وانخفضت عقود معدن البلاتنيوم بنحو 1.10% وسجلت حوالي 985.75 دولار للأوقية.