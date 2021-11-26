سعر جرام الذهب اليوم الجمعة.. مستقر محليا ومرتفع عالميا

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 26 نوفمبر، في بداية التعاملات اليومية استقرارا، فيما ارتفع سعره بشكل ملحوظ فى البورصات العالمية لليوم الثاني على التوالي، حيث تجاوز سعر الأوقية 1800دولار، وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 899 جنيها اليوم الجمعة، 26 نوفمبر، فيما سجل عيار 21 سعر 787جنيها وبلغ سعر عيار 18 675 جنيها وسجل الجنيه الذهب سعر 6 آلاف و296 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وسجّلت الأوقية سعر 1.804.31 دولار، اليوم الموافق 26 نوفمبر، وبيع عيار 24 بسعر 57.83 دولار، وسجل جرام الذهب عيار 22 سعر 53.01 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.60 دولار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، 43.37 دولار.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم عالميا

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا عالميا مدعومة بتراجع الدولار أمام الذهب حيث توجد علاقة عكسية، فكلما ارتفع الدولار تراجع سعر الذهب وكلما تراجع الدولار ارتفعت أسعار الذهب.

توقعات شعبة الذهب لسعر الجرام اليوم الجمعه

ووصف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الارتفاع بالطفيف، لافتا إلى التذبذب العالمي في سعر الأوقية اليوم الجمعة، 26 نوفمبر، كما انخفض الدولار بشكل ملحوظ أمام 6 عملات رئيسية وفى ظل العلاقة العكسية بين الذهب والدولار، ارتفعت أسعار الذهب، وأرجع أسباب انخفاض الدولار إلى اعلان منظمة الصحة العالمية عن عقد اجتماع طارئ اليوم لمناقشة متحور فيروس كورونا، تزامنا مع إلغاء بعض الدول لرحلاتها، متوقعًا ارتفاع أسعار الذهب خلال اليوم الجاري في السوق المحلية.

أسعار المعادن اليوم الجمعة

وارتفعت عقود معدن الفضة بمستهل التعاملات بنسبة 0.56% وسجلت نحو 23.628 دولار للأوقية، بينما ارتفعت عقود معدن البلاديوم بنسبة 0.40% وسجلت 1876.50 دولار للأوقية. وانخفضت عقود معدن البلاتنيوم بنحو 1.10% وسجلت 985.75 دولار للأوقية.