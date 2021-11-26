9 قرارات عاجلة للجنة إدارة أزمة كورونا لمواجهة المتحور الجديد

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في بيان عاجل له، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قررت إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا.

ويأتي ذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، اليوم، بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذي أطلق عليه «أوميكرون»، واعتبرت المنظمة أنه من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاه هذا المتحور.

قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا

1- إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب افريقيا.

2- أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاه متحور كورونا.

3- الدول المستهدفة بالإجراءات، هي جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني.

4- إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع، للقادمين من تلك الدول إلى مطار القاهرة.

5- في حالة ظهور أي حالة إيجابية يتم المنع من صعود الطائرة التالية.

6- عمل اختبار فحص الحامض النووي السريع، للقادمين عن طريق الطيران غير المباشر.

7- في حالة إيجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها.

8- في الحالة السلبية يقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة 7 أيام.

9- يتم عمل اختبار pcr في نهاية مدة الحجر ويستمر متابعته لمدة سبعة أيام أخرى.