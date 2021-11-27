أسعار الدواجن اليوم السبت 27-11-2021 في مصر

يهتم قطاع عريض من المصريين بمتابعة أسعار الدواجن، وذلك لاستخدامها في تحضير المنتجات المختلفة ومشتقاتها المتنوعة التي يفضلها الكثيرين مقارنة باللحوم الحمراء خاصة في ظل غلاء أسعارها، وقال عبدالعزيز السيد إن أسعار الدواجن تشهد تراجعا خلال الأيام الجارية.

وتستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن اليوم السبت 27 نوفمبر، بالأسواق المصرية، وفقًا لما قاله الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوح سعر كيلو جرام الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم بين 22 و24 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 28 و30 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

تراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم نحو 39 جنيهًا إلى 45 بالمزرعة ويصل السعر للمستهلك 43 جنيهًا، كما سجل سعر طبق البيض الأبيض بالمزرعة حوالي 39 جنيهًا في المزرعة، ويصل سعره للمستهلك إلى 41 جنيهًا، ويصل سعر طبق البيض البلدي في المزرعة نحو 42.5 جنيهًا، و يباع بـ 44 جنيهًا للمستهلك.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي اليوم مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا في المزرعة، فيما تراوح سعره بالنسبة للمستهلك بين 48 و49 جنيهًا، أما البط البيكيني الأبيض تراوح سعره بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و32 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

وسجل سعر الجوز من الحمام، نحو 60 جنيهًا، مذبوحًا ومكيسًا ومُعبئًا.

أسعار السمان اليوم

ويختلف سعر السمّان، بحسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا إلى 26 جنيهًا، ويمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر 90 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

تراوح سعر بيع الرومي اليوم، في المزرعة بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بـ52 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وقال عبدالعزيز، إن سعر الكتكوت تراوح في المزارع اليوم، بين 10 إلى 12 جنيهًا، كما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.