منصة رقمية للتواصل بين مقدمي الخدمة الصحية في محافظات التأمين الشامل

يشارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، في فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، والمنعقد هذا العام تحت شعار «فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر».

ومن المفترض أن يصل «عبد الغفار» في تمام العاشرة صباح اليوم، يرافقه محافظو محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، ورؤساء عدد من الهيئات في القطاع الصحي، وممثلو عدد من المنظمات الدولية.

إطلاق أول منصة تفاعلية رقمية

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه سيتم اليوم إطلاق أول منصة تفاعلية رقمية باسم «Care Connect»، للتواصل إلكترونيًا بين مقدمي الخدمة من العاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة.

وأضاف، في بيان صحفي، أن المنصة الرقمية ستتيح لجميع العاملين التواصل بينهم وبين مقر الهيئة العامة في كافة أفرعها المختلفة، مشيرا إلى أنها تتيح أيضا التواصل مع القيادات العليا والإشرافية في مختلف التخصصات، بهدف تبادل الخبرات والأفكار والتواصل الفعال بين الأفراد العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية.

ورش عمل للأطباء وأطقم التمريض

وشهدت فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية، أمس الجمعة، انطلاق عدد من الورش داخل أحد فنادق الإسماعيلية للأطباء وأطقم التمريض.

وضمت الورش أطباء وتمريض من محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والأقصر، ضمن المحافظات التي انطلقت بها المنظومة خلال الفترة الماضية.

وشملت فعاليات الملتقى استعراض عامين من إنجازات هيئة الرعاية الصحية، وريادتها في توفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية ومستهدفاتها للمرحلة المقبلة.

وتشمل ورش استخدامات للتكنولوجيا ونظم التحول الرقمي لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية، وأثر ذلك على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، إضافة إلى تسليم الجوائز للمتميزين بالعمل من هيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل لعام 2021، وتكريم شركاء النجاح لإسهاماتهم المتميزة في دعم نجاح الهيئة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص.