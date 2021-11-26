غدًا.. تسليم جوائز الاعتماد لمنشآت هيئة الرعاية الصحية 

تسلم الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، غدًا السبت، جوائز للمنشآت الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية طبقًا لمعايير اعتماد المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR2021.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة، والمنعقد هذا العام 2021 تحت شعار (فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر)، بمحافظة الإسماعيلية ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ومحافظي محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، ورؤساء عدد من الهيئات في القطاع الصحي، وممثلي المنظمات الدولية، وعدد من الشخصيات الدولية الصحية الهامة.

حصول 15 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد على درجة الاعتماد القومي

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه تم اعتماد 15 منشآة صحية تابعة للهيئة تشمل «مستشفى النصر التخصصي للأطفال»، إضافة إلى مراكز ووحدات طب أسرة «شرق النوادي، أم خلف، علي بن أبي طالب، سهل الطينة، الحي الإماراتي، القابوطي، بحرالبقر القديمة، العلاج الطبيعي، الصفوة، حوض بدران، شمال الحرية، الكويت، عمر بن الخطاب، العرب» بمحافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك لاجتيازهم المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية والتي تضاهي أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

تسجيل 110 منشآت تابعة للتأمين الصحي

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تم تسجيل 110 منشآت صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية» حتى الآن، كخطوة أولى من خطوات الحصول على درجة الاعتماد القومي للمنشآت المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا، كأحدى الركائز الأساسية التي تضمن الرعاية الصحية المتكاملة والمميزة للمريض طبقًا للمعايير العالمية المعتمدة، وتؤسس للثقافة المستدامة للسلامة ومنهجية التحسين المستمر، كما تدعم برنامج رفع كفاءة التشغيل وجودة مخرجات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بالمنشآت الصحية، ومواكبتها للتطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية عالميًا.

وأكد السبكي، اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة في الرعاية الصحية المقدمة للمريض، وكان آخرها إطلاق مبادرة (الرعاية الصحية الآمنة للمريض) بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى هذا العام 17 سبتمبر 2021، لتعزيز سلامة المرضى والتأكيد على ترسيخ مفاهيم الجودة والخدمات الآمنة للمرضى لدى الأطقم الطبية العاملة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، والتي يمكن أن تعزز تلافي 83% من الأخطاء الطبية عند تبني سياسات مأمونة للرعاية الصحية داخل المنشآت الصحية المعالجة للمرضى وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

اعتماد المنشآت الصحية إنجاز جديد يقود لمزيد من الإنجازات

وتابع السبكي: أن حصول المنشآت الصحية التابعة للهيئة على درجة الاعتماد المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا هو تاريخ جديد لجودة الخدمات الصحية الحكومية وإعادة ثقة المواطن المصري بها، والذي يرجع بفضل مجهودات العاملين في هيئة الرعاية الصحية وإدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، لافتًا إلى أنها إنجاز جديد يقود لمزيد من الانجازات، وخطوات واثقة نحو تحقيق حلم المصريين في خدمة طبية تليق بهم، مقدمًا تحية شكر وتقدير لكل العاملين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية الحاصلين على درجة الاعتماد ولكل من ساهم بجهده من الهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها بالمحافظات في الوصول لهذا الإنجاز، وضمان تقديم خدمات صحية مواكبة لآخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية كركيزة أساسية لاستراتيجية عمل هيئة الرعاية الصحية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر مطابق للمعايير العالمية.

تجدر الإشارة، إلى أنه انطلقت فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية، بدءًا من اليوم 26 نوفمبر 2021، بالتزامن مع مرور عامين على التدشين الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من محافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة 26 نوفمبر 2019، مستقبل صحة مصر، بما تضمنه من علاج لكل المصريين بأعلى معايير الجودة العالمية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم تماشيًا مع أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030.

وتشمل فعاليات الملتقى استعراض عامين من إنجازات هيئة الرعاية الصحية وريادتها في توفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية ومستهدفاتها للمرحلة المقبلة، وكذلك استخداماتها للتكنولوجيا ونظم التحول الرقمي لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية وأثر ذلك على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، إضافة إلى تسليم الجوائز للمتميزين بالعمل من هيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل لعام 2021، وتكريم شركاء النجاح لإسهاماتهم المتميزة في دعم نجاح الهيئة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، إلى جانب انعقاد ورش عمل وجلسات علمية مع كبرى الجهات المعنية بالشأن الصحي لتبادل المعرفة والخبرات والإطلاع على كل ما هو جديد والابتكارات في خدمات الرعاية الصحية لضمان أفضل خدمات رعاية صحية للمواطنين وبجودة عالمية.