انطلاق الملتقى السنوي الثاني لـ«الرعاية الصحية»

انطلقت اليوم، فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تحت شعار «فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر».

مرور عامين على التشغيل الرسمي لـ«الرعاية الصحية»

يأتي ذلك بالتزامن مع مرور عامين من إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من محافظة بورسعيد، 26 نوفمبر 2019، أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، مستقبل صحة مصر، بما تضمنه من علاج لكل المصريين بأعلى معايير الجودة العالمية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم تماشيًا مع أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه تبدأ فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة اليوم بورش عمل متعددة في مجالات الرعاية الصحية والصيدلة والاستخدام الآمن والفعال للمضادات الحيوية والتمريض ومهارات التواصل الفعال، بحضور عدد من أعضاء الأطقم الطبية والإدارية العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات والإطلاع على نماذج النجاح في العمل كأحد الركائز لتعزيز أشكال التواصل وبناء العلاقات ما بين الفروع، وبما يضمن توحيد نظم تشغيل فروع الهيئة ومستشفياتها ومراكزها ووحدتها الصحية وإحداث التناغم المطلوب بين رئاسة الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين.

وأضاف السبكي، أن هذه اللقاءات وورش العمل بمثابة توطيد وتقوية العلاقات بين الهيئة وبين الفروع بالمحافظات، وذلك بناء على استراتيجية التنمية والتطوير المستمر لقدرات الفروع بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بالمحافظات، والذي من شأنها أيضًا أن تخلق أفكارًا إيجابية للفروع في بناء العلاقات مع مؤسسات وهيئات وقطاعات المجتمع المعنية بالشأن الصحي.

إنجازات مجال الخدمات والرعاية الصحية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية الملتقى السنوي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي ينعقد هذا العام تحت شعار «فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر»، في استعراض أهم الإنجازات في مجال الخدمات والرعاية الصحية المقدمة وأثرها على تطور الرعاية الصحية بمصر، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

كما يجرى تبادل المعرفة وتناقل الخبرات بشكل يسهم للاستجابة بشكل أفضل لأشكال تطور الرعاية الصحية والاستفادة من جميع منافع التكنولوجيا والتقدم العلمي والابتكارات في توفير خدمات رعاية صحية أكثر تكاملًا تركز بالكامل على تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين، ودعم الاحترافية في إدارة وقيادة الرعاية الصحية، كأهم الأولويات التي وضعتها هيئة الرعاية الصحية لتحقيق رؤيتها في توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمصريين.

وتابع: أن فعاليات الملتقى، تشمل استعراض إنجازات هيئة الرعاية الصحية وريادتها على مدار عامين من الإنجازات في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة على أعلى مستوى من المعايير العالمية للجودة، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات المرحلة الأولى بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

إطلاق مبادرات صحية

ونوه بأنه من المقرر إطلاق هيئة الرعاية الصحية عدة مبادرات صحية لتوفير المزيد من الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وعدد من الخدمات الطبية التي سيتم استحداثها للمواطنين، وفقًا لرؤيتها بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر مطابق للمعايير العالمية وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضا للمواطنين، وبما يتوازى مع تطلعات الهيئة لتعزيز مسيرة القطاع الصحي وتحقيق التنافسية العالمية في هذا القطاع الحيوي المهم والوصول إلى مستقبل صحة أفضل خلال الأعوام القادمة.

تجدر الإشارة، إلى أنه من المقرر غدًا السبت 2021/11/27، يعقد فعاليات اليوم الثاني للملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ومحافظي محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، ورؤساء عدد من الهيئات في القطاع الصحي، وممثلي المنظمات الدولية، كما أن الملتقى ينعقد هذا العام بمحافظة الإسماعيلية ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، على مدار يومين الجمعة والسبت 27،26 نوفمبر الجاري.