أسعار الذهب تفقد 10 جنيهات متأثرة بمخاوف متحور «أوميكرون»

تراجع سعر جرام الذهب 10 جنيهات في تعاملات اليوم متأثرة بنهاية تعاملات أمس الجمعة في السوق المحلى وفي البورصات العالمية، بالرغم من مخاوف متحور كورونا الجديد.

أسعار الذهب اليوم السبت 27 نوفمبر

ويباع الذهب عيار 24 بسعر 899 اليوم السبت مقابل 905 في تعاملات أمس.

فيما سجل الذهب عيار 21 سعر 787 جنيها، وبلغ سعر عيار 18 سعر 675 جنيها وسجل الجنيه الذهب سعر 6 الآف و296 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وسجلت الأوقية 1.795.76 دولار، وبيع عيار 24 بسعر57.60 دولار، وسجل عيار 22 سعر 52.80 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.40 دولار وبلغ عيار 18 سعر 43.20 دولار.

عدم حفاظ الذهب على مكاسبه خلال 24 ساعة

ومن جهته قال الدكتور واصفى واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه بالرغم من عدم حفاظ الذهب على مكاسبه خلال 24 ساعة بنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضى حيث حصد 10جنيهات خسرها نهاية تعاملات البورصات العالمية، إلا أن كافة التوقعات تشير إلى مزيد من الارتفاع للمعدن النفيس مرة أخرى.

وأرجع «واصف» الأسباب إلى تزايد المخاوف من متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، كما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية.

وفى سياق آخر نصح رئيس شعبة الذهب، المواطنين بالشراء لتوقعات ارتفاعه خلال الفترة القادمة للاستفادة من الأرباح.

وكشف «وصفي» عن أن التذبذب الواضح بين الارتفاع والانخفاض في الذهب يقلل من المبيعات لترقب عدد كبير من المواطنين مزيد من التراجع للشراء والارتفاع للبيع مما يحدث ارتباكا في حركة البيع والشراء.

وأعلنت عدد من الدول من بينها مصر والمملكة المتحدة وسويسرا وقف الرحلات الجوية القادمة إليها من جنوب أفريقيا، بعد أن ظهرت فيها بؤر للمتحور الجديد وهو ما يزيد من توقعات صعود المعدن النفيس.