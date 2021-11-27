سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-11-2021

يتابع الكثير من المواطنين سعر جرام الذهب عيار 21، حيث تعد المشغولات الذهبية من أهم الأشياء التي يحرص قطاع عريض من المواطنين على متابعة أسعارها بشكل يومي بل ولحظي، خاصة في ظل حالة الاضطراب في الأسعار التي حدثت خلال الفترة الماضية في البورصات العالمية وأسواق المال، الأمر الذي يجعل الكثيرين مهتمين بمعرفة تطورات المعدن الأصفر في السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم السبت 27 نوفمبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين897 إلى 899 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 785 إلى 787 جنيهات جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما تراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 673 إلى 675 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم، لليوم الثاني حيث تراوح بين 6,280 إلى 6,296 جنيه بعد أن سجل أول أمس 6,320 إلى 6,336 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت الموافق 27 نوفمبر 2021، في أسواق المال، نحو 906.43 جنيه، 57.66 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 793.15 جنيه، 50.46 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 679.84 جنيه، 43.25 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكانت أسعار الذهب سجّلت ارتفاعًا العام الماضي، بنحو 50% في السعر، إذ يعتقد خبراء أسواق المال أنّ الأسعار ستستمر في الصعود، لكنها لن تكون بنفس مقدار العام الماضي، ويتجه المستثمرون إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن والحافظ للقيمة المالية مقارنة بالعملات الورقية.