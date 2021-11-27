«الأوقاف»: إنهاء خدمة إمام في قنا بناء على حكم قضائي

قررت وزارة الأوقاف، إنهاء خدمة عبدالله محمد سليمان، إمام وخطيب بمديرية أوقاف قنا «بناء على حكم قضائي»، بحسب بيان للوزارة قبل قليل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

إنهاء خدمة إمام بالأوقاف

وذكرت وزارة الأوقاف في بيانها: «بناء على مذكرة مديرية أوقاف قنا والحكم القضائي الصادر بشأنه، أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم السبت، خدمة عبد الله محمد سليمان إمام وخطيب بمديرية أوقاف قنا».

وأكدت الوزارة، أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف قنا على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

خطبة الجمعة القادمة

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان «إنسانية الحضارة الإسلامية»، إذ نشرت نص موضوع الخطب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأوضحت الوزارة، أن الإسلام أقام حضارة بلغت بالقيم الإنسانية أوج كمالها، ورسمت للبشرية طريق المحبة والإخاء والعدل والمساواة، من خلال منظومة أخلاقية وحضارية من شأنها أن تجمع ولا تفرق، وتبني ولا تهدم ليتحقق الأمن والسلام والخير للناس جميعا.

إنسانية الحضارة الإسلامية

وأضاف نص موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف: «فقد استمدت الحضارة الإسلامية قيمها الإنسانية من القرآن الكريم والسنة النبوية فهما حافلان بالقيم الإنسانية العظيمة، حيث يقول الحق سبحانه: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ».

وواصلت الأوقاف في عرض نص موضوع خطبة الجمعة القادمة عن إنسانية الحضارة الإسلامية قائلة: فالإنسان مكرم تكريم الله له، بغض النظر عن عرقه، أو لونه، أو دينه، يقول «عز وجل»: «ولقد كرمنا بني آدم»، ويقول «صلی الله عليه وسلم»: «كلكم لآدم، وآدم من تراب»، وحينما مرت عليه جنارة، فقام لها «صلى الله عليه وسلم»، فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال «صلى الله عليه وسلم»: أليست نفسا؟.