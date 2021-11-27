محافظ القليوبية يوجه بسرعة تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا لمجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني والعميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة ومحمد علام مدير المناطق الصناعية ومديري الشئون الاقتصادية والاستثمار والإسكان والتخطيط العمراني والأملاك والشؤون المالية والحسابات والشؤون القانونية بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية لمستثمري منطقتي الشروق والصفا الصناعيتين بالخانكة، وسبل الوصول إلى حلول لأي مشكلات وذلك في ضوء الالتزامات وإزالة العقبات التي تواجه الأنشطة المختلفة للمستثمرين وإعطاء بعض المهل واستئناف الأعمال في أقل وقت ممكن.

ضم 16 فدان لمنطقة الشروق الصناعية

وقد انتهى المجلس إلى إصدار عدة قرارات لدفع عجلة الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية حيث قرر المجلس الموافقة على فتوى المستشار القانوني بخفض مقابل تغيير الكيان القانونى من 50% من فرق قيمة الأرض وقت التصرف ووقت التخصيص لتصل إلى 10% من القيمة السوقية للأرض وقت التصرف، وهو ماكان يشكل عبئا كبيرا على كاهل المستثمرين، كذلك تمت الموافقة على السير في إجراءات ضم مساحة 16 فدان مجاورة لمنطقة الشروق الصناعية والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستغلالها كمنطقة خدمات إدارية لوجستية للمنطقة.

المحافظ يوجه بسرعة الانتهاء من البنية التحتية للمناطق الصناعية

وشدد محافظ القليوبية، على سرعة اتخاذ الإجراءات لإنشاء والانتهاء من جميع خدمات البنية التحتية والأساسية المقدمة للمناطق الصناعية، مشيرا إلى أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية والهامة لتحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي، وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عملية التنمية والبناء.

وطالب الهجان، مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك عمومًا على زيادة الخدمات وتنمية الموارد في شتى القطاعات تحت ضوء استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع مستدام وتعزيز الاستثمار.