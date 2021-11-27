الزراعة: مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأسمدة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تقوم بجهود كبيرة كبيرة لتلبية احتياجات المزارع المصري، وعملية التطوير مستمرة ولن تتوقف، موضحا أن ملف الأسمدة شهد طفرة كبيرة والدولة المصرية لديها اكتفاء ذاتي من الأسمدة.

نعمل على حماية الفلاحين وصغار المزارعين

وأضاف «القرش»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة extra news، ويقدمه الإعلاميين ويقدمه الإعلاميان منة فاروق وهمام مجاهد، اليوم السبت، أن الوزارة تعمل على حماية الفلاحين وصغار المزارعين، متابعا: «نوفر دعما كبيرا لهذا الملف، ولدينا اكتفاء ذاتيا من الأسمدة، وننتج ضعف الإنتاج من الأسمدة».

وتابع القرش: «رأينا خلال الفترة الماضية أزمة عالمية وكان لابد من دعم الفلاح المصري، وبالتالي قررنا صرف الأسمدة بكارت الفلاح وتسهيل حصول المزارعين على الكارت.. والكل سوف يصرف الأسمدة والهدف التيسير على المزارع المصري».

«حياة كريمة» تسعى لتطوير ملامح الحياة في الريف

من ناحية أخرى قال إن مبادرة «حياة كريمة» تسعى إلى تطوير ملامح الحياة في الريف المصري، وإحداث نقلة نوعية فيه، من خلال تدشين مجمعات للخدمات المتكاملة، التي يحتاجها الفلاح المصري.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع المبادرة على نشر الوعي، بأهمية الرعاية البيطرية، وذلك من خلال توفير القوافل البيطرية بالقرى، لتحسين قدراتهم في تربية رؤوس المواشي، ما ينعكس عليه زيادة في الإنتاج.

وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بأهمية إنشاء مراكز لتجميع الألبان، وذلك لمنح الفرصة للفلاحين لإيجاد فرص تسويق جيدة لمنتجات الألبان، بعد تجميعها من الفلاحين، موضحًا أن الوزارة تعمل على مساعدة الفلاحين الراغبين في تحسين السلالات وادلالهم على أفضل السلالات وتسهيل القروض لهم.