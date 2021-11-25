الزراعة تطلق حملة اليوم الواحد لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة بالمحافظات

أطلقت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، التابعة لـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة اليوم الواحد للمرور على مديريات الإصلاح الزراعي بجميع محافظات الجمهورية، والجمعيات التابعة لها، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقطاعات الوزارة المعنية لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة.

متابعة منظومة توزيع الأسمدة

وأشار الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة، بحسب البيان، إلى أنّه جرى المرور حتى الآن على مديريات الإصلاح الزراعي بمحافظات الجيزة والقليوبية وأسوان والأقصر والإسماعيلية وأسيوط، لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة والتأكد من توافرها وتسهيل إجراءات صرفها للمزراعين.

توجيهات بسرعة الصرف للمستحقين

وأوضح الفولي، أنّه جرى التوجيه بسرعة الصرف للمستحقين، وتحويل الصرف للجمعيات الأقل رصيد، فضلا عن التنسيق بين مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات لتحويل الصرف لمنتفعي الائتمان حال وجود عجز لديها في الأسمدة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون التام بين قطاعات الوزارة المختلفة لخدمة المزارعين.