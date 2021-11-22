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محمود مسلم

«الزراعة» تتابع منظومة توزيع الأسمدة في محافظة الفيوم

كتب:

الوطن
08:32 م | الإثنين 22 نوفمبر 2021
«الزراعة» تتابع منظومة توزيع الأسمدة في محافظة الفيوم

بتكليف من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قام المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، بزيارة إلى محافظة الفيوم، يرافقه الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة في الفيوم، لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة والمرور على الجمعيات الزراعية، للوقوف ومراجعة رصيد الأسمدة ومدى توفر هذه الأسمدة بالجمعيات، ومعاينة كيفيه صرف السماد بواسطة كارت الفلاح واستخدام التابلت، عن طريق مدير الجمعية، وتم المرور على مخازن تلك الجمعيات ومراجعة الأرصدة على الطبيعة.

توجيهات بتسهيل صرف الأسمدة للمزارعين

وأكد المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، على توجيهات وزير الزراعة، بتسهيل صرف الأسمدة للمزارعين للموسم الشتوي، لحين الانتهاء من منظومة الكارت الذكي.

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