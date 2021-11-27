البنك الدولي: التأمين الصحي الشامل أول تجربة عالمية ملائمة للبيئة

قال الدكتور عمرو الشلقامي، ممثل البنك الدولي في مصر، إن البنك الدولي يشارك بشكل رئيسي في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع خلال مؤتمر هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية اليوم، «شاركنا بأفكار كثيرة وفي مؤتمرات مشتركة، وكنا شركاء في حملة 100 مليون صحة، ونفتخر بأن قطاع الصحة في مصر أكبر القطاعات الحاصلة على الدعم لما حققه هذا القطاع من نجاحات كبيرة».

الشلقامي: البنك استفاد من الخبرات المصرية الشابة

وأكد «الشلقامي»، أن البنك استفاد من خبرات كبيرة موجودة في مصر، بدء من صياغة الفكرة ثم بدء تطبيقها في بورسعيد وبعض المحافظات.

وقال «لم نر أي تجربة في العالم كدعم حكومي وشعبي كما حدث في مصر، من حيث توفير كل الدعم، والتي يتم قيادتها عبر مجموعة من الشباب المصري، ونتعلم من مصر خبرات جديدة يتم نقلها إلي دول ثانية».

وقال إن التأمين الصحي في مصر سيكون أول تأمين صحي شامل في العالم مواكب للمعايير البيئية العالمية، إضافة إلي تغطيته اكبر قدر من المحافظات، مشيرا إلى أن أي دولة لا تستطيع تغطية 100% من الرعاية الصحية.

وقال «مصر تقدم أرقاما جيدة جدا رغم أنها مازالت في مرحلة البناء، وأنا كمصري بأفخر بيه، وإحنا مكملين في الدعم لكل المكونات الرئيسية في المنظومة لاستكمال نجاحها».

انطلاق فعاليات مؤتمر الرعاية الصحية

وانطلق، ظهر اليوم، مؤتمر هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية تحت شعار «عام من الإنجازات»، بحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس هيىة الرعاية الصحية والدكتور بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد بالهيئة وعدد من قيادات الهيئة في الوزارة ومحافظات برنامج التأمين الصحي الشامل.