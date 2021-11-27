إزاي تجدد رخصة القيادة من المنزل دون الذهاب للمرور التابع له؟

انتهاء رخصة القيادة دون تجديدها من الأمور التي يعاقب عليها قانون المرور الجديد، وعليه يجب على الفور القيام بالتجديد تحديدًا بعد إتاحة الإدارة العامة للمرور عددا من الخدمات الإلكترونية للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، أبرزها طريقة تجديد رخصة القيادة أون لاين.

استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها ترصد الضوابط والمستندات المطلوبة لـ تجديد تجديد رخصة القيادة أون لاين، وفقاً لما أعلنته الإدارة.

خطوات تجديد رخصة القيادة أون لاين

- الدخول على الموقع الرسمي للإدارة العامة للمرور والموافقة على الشروط والأحكام​ الموجودة.

ـ يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

ـ يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي.

ـ يجب على المستخدم أن يدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

ـ لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني​​​.

ـ عند التقديم لتجديد الرخصة، للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور، وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

ـ إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة يجري تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويجري عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة أون لاين

كما حددت الإدارة العامة المرور من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة أون لاين، وهي:

- تقديم الرخصة السابقة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- الاطلاع على الأصل شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات».