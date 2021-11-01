برلماني: رخصة القيادة لأصحاب الـ16 عاما لا تشمل السيارات بأنواعها

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تمت الموافقة على إصدار رخصة تسيير للدراجة الآلية، لمن هم في عمر 16 سنة، بحسب جلسة البرلمان اليوم، كما نوقشت مادة سحب رخصة القيادة لمن خلعوا الملصق الإلكتروني، أو قادوا بدون تراخيص، مع إضافة لوحات على الدراجات الخفيفة لمعرفة إدارة المرور التابعة إليها الرخصة.

رخصة قيادة الدراجات مختلفة عن رخصة السيارة

وأضاف «درويش»، خلال استضافته في برنامج «مساءDMC »، المذاع على فضائية «DMC »، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن رخصة قيادة الدراجات تختلف عن رخصة قيادة السيارات أو التوك توك، لافتا إلى أن هذا القانون لم يتناول قيادة التوك توك برغم الإثارة عن الجلسة العامة مسألة التوك توك وضرورة إصدار رخصة له.

نقاش في البرلمان عن سيارة النقل والسير عكس الاتجاه وضرورة عقاب السائقين

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «النقاش كان عن سير سيارات النقل عكس الاتجاه وضرورة معاقبة هؤلاء الأشخاص، بس المواد اللي اتعدلت، كانت خاصة بقيادة الشباب اللي عمرهم 16 سنة، والمفروض الطرق تتعدل لكي تراقب قائدي المركبات الثقيلة ورجال وزارة الداخلية بيقوموا بواجبهم».

مناقشة قانون في البرلمان اليوم

من جهته قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن الجلسة العامة لمجلس النواب ناقشت عدة مواد مختصة بالمرور، حيث تمت الموافقة على استخراج رخصة دراجة آلية خفيفة لمن هم في عمر 16 سنة، ولن يتوسع الأمر ليشمل التروسيكل أو التوك توك أو السيارة، حيث تشمل السكوتر والدراجات الخفيفة وهذه الرخصة ستكون صالحة لمدة سنة.